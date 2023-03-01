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Spor

Güney Amerika Süper Kupası'nda Independiente şampiyon oldu

2023 Güney Amerika Süper Kupa finali rövanşında Flamengo'yu penaltı atışlarıyla yenen Independiente del Valle, şampiyon oldu. Bu maçın özetine ve detayına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:34 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
Independiente del Valle'nin şampiyonluk sevinci.

Independiente del Valle'nin şampiyonluk sevinci.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonda, geçen sezon Libertadores Kupası'nı kazanan Brezilya ekibi Flamengo ile Sudamericana Kupası'nın sahibi Ekvador temsilcisi Independiente del Valle, rövanş mücadelesinde karşı karşıya geldi.


İlk maçta 1-0 mağlup olan Flamengo, 90+6. dakikada Giargian de Arrascaeta'nın golüyle Maracana Stadı'nda oynanan maçı uzatmalara götürdü.


Bu bölümde de skor değişmeyince şampiyonu penaltı atışları belirledi. Seri atışlarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Independiente del Valle, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.


Flamengo-Independiente del Valle 1-0 (4-5) maç özeti




#Flamengo
#Güney Amerika Süper Kupa
#Independiente Del Valle
1 saat önce
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Güney Amerika Süper Kupası'nda Independiente şampiyon oldu
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