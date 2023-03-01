İtalya Serie A'da Torino derbisinde Juventus, gollü maçta Torino'yu 4-2 mağlup etti. Diğer maçta ise Cremonese ligde bu sezonki ilk galibiyetini Roma karşısında aldı. Bu maçların özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.