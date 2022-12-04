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ÖZET | Fransa 3-1 Polonya

2022 Dünya Kupası'nda Fransa, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale çıkan taraf oldu. Fransa, çeyrek finalde Senegal'i mağlup eden İngiltere ile eşleşti. Fransa-Polonya maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | Fransa-Polonya: 3-1 maç özeti ve golleri izle
Mbappe, Dünya Kupası tarihindeki 8. golünü kaydetti.

Dünya Kupası son 16 turunda son şampiyon Fransa, Polonya'yı 3-1 mağlup etti ve çeyrek finalde İngiltere ile eşleşti.

Kilidi Giroud açtı

Fransa ile Polonya Al Thumama Stadyumu'nda karşılaşırken, müsabakada Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela Saez düdük çaldı. Karşılaşmada 44. dakikada Olivier Giroud ile 1-0 öne geçen Fransa, soyunma odasına önde giren taraf oldu.

Mbappe, iki gol ile yıldızlaştı

İkinci yarıda temkinli oynayan Fransa, 74. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı harika golle 2-0 öne geçti. Mbappe 90. dakika da attığı golle kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. Polonya ise 90+9. dakikada Lewandowski'nin attığı penaltı golüyle karşılaşmadaki tek golünü attı.

Lewandowski'den teselli golü

Uzatma bölümünde Upamecano'nun eline çarpan topta hakem VAR uyarısı sonrası pozisyonu izlemeye gitti ve penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Lewandowski golü attı ve maç 3-1 tamamlandı.

  • Olivier Giroud, Polonya'ya attığı gol ile Fransa Milli Takımı'nda 52 gole ulaştı ve Thierry Henry'i geride bırakarak Fransa Milli Takım tarihinin en golcü ismi oldu.

Fransa-Polonya maç özeti

Fransa-Polonya maçının özetini izlemek için tıklayınız.


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