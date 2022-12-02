ÖZET | Güney Kore-Portekiz: 2-1

Dünya Kupası H grubu üçüncü ve son maçlarında Güney Kore ile Portekiz karşı karşıya geldi. Saat 18.00’de başlayan mücadelede Güney Kore, Portekiz'i 2-1 mağlup etti.

Education Şehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada maçın 4. dakikasında 1-0 geriye düşen Güney Kore, 27. dakika ve 90+1'de attığı gollerle Portekiz'i mağlup etti.

Grubun diğer maçında Gana'yı 2-0 yenen Uruguay ile eşit averajda olan Güney Kore, attığı gol sayısının daha fazla olması sebebiyle son 16 turuna yükselen taraf oldu.

H grubunu lider tamamlayan Portekiz son 16 turunda G grubunun ikincisiyle oynarken, Güney Kore ise G grubunun birincisiyle karşılaşacak.

Güney Kore-Portekiz maç özeti izle

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