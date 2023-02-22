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Spor

ÖZET | Independiente Del Valle-Flamengo: 1-0

2023 Güney Amerika Süper Kupa​​​​​​​ (Recopa Sudamericana) ilk maçında Ekvador ekibi Independiente Del Valle, sahasında Brezilya'nın Flamengo takımını 1-0 yendi. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

12:16 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
Gol sonrası Ekvador ekibinin savunmacısı Mateo Carabajal'ın gol sevinci

Gol sonrası Ekvador ekibinin savunmacısı Mateo Carabajal'ın gol sevinci

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonda, geçen sezon Libertadores Kupası'nı kazanan Flamengo ile Sudamericana Kupası'nın sahibi Independiente Del Valle, finalin ilk ayağında karşılaştı.


Ekvador'un başkenti Quito'daki Banco Guayaquil Stadı'nda oynanan karşılaşmada Independiente Del Valle, 69. dakikada Mateo Carabajal'ın attığı golle 1-0 galip geldi. Ev sahibi ekipte Julio Joao Ortiz, 88. dakikada kırmızı kart gördü.


Rövanş mücadelesi, 1 Mart'ta Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Maracana Stadı'nda oynanacak.


Independiente Del Valle-Flamengo 1-0 maç özeti izle




#FUTBOL
#Güney Amerika Süper Kupa
#Mateo Carabajal
#Independiente Del Valle
#Flamengo
1 saat önce
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ÖZET | Independiente Del Valle-Flamengo: 1-0
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