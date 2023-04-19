ÖZET | Konyaspor-Adana Demirspor: 1-2

Konyaspor-Adana Demirspor
Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor ve Adana Demirspor, MEDAŞ Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Konuk ekip 28. dakikada Badou Ndiaye'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi takım 40'da Mahir Emreli ile skora denge getirdi.
İlk yarı 1-1 biterken, 48. dakikada Adana Demirspor'da Akintola kırmızı kart gördü. 56'da penaltı kazanan Adana Demirspor'da Cheriff Ndiaye topu ağlarla buluşturdu ve takımını yeniden öne geçirdi. Konuk ekibin 2. golünden sonra Adanalı oyuncular ve Konyaspor kalecisi Sehic arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Süper Lig'de 15. galibiyetini alan Adana Demirspor puanını 54 yaptı. Konyaspor ise 39 puanda kaldı.
Konyaspor-Adana Demirspor maç özeti
5. dakikada sol çaprazdan topla birlikte ceza sahasına giren Cherif Ndiaye, ceza yayından içeriye giren Onyekuru’ya pasını çıkardı. İki rakibini çalımlayan Onyekuru’nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.
6. dakikada Adana Demirspor’un soldan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Morel’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
28. dakikada Cherif Ndiaye’nin sağ kanattan kale önüne yerden gönderdiği topu Badou N’Diaye düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-1
41. dakikada Adana Demirspor’un taç atışı sonrası sağ kanatta topu rakibinden çalan Mahir, topla birlikte ceza yayına doğru kat etti. Bu oyuncunu ceza sahasına girmeden uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
44. dakikada Akintola’dan aldığı pasla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emre, rakiplerini çalımladı ve uzak direğe doğru yerden vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden dışarı çıktı.
47. dakikada Akintola’nın Bouchalakis’e yaptığı faul sonrası hakem Sarper Barış Saka VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve Akintola’ya doğrudan kırmızı kart gösterdi.
53. dakikada sağ çaprazdan savunma arkasına sarkan Cherif Ndiaye, Onyekuru’nun pasıyla karşı karşıya kaldı. Ndiaye, Sehic’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını işaret etti.
56. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Cherif Ndiaye meşin yuvarlağı ve kaleciye farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-2
65. dakikada ceza yayı önü sağ çaprazında topla buluşan Emre’nin sert şutunu kaleci Sehic kurtarmayı başardı.
90+2. dakikada savunmayı az adamla yakalayan Adana Demirspor atağında Gulbrandsen’in pasıyla ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Belhanda’nın şutunda kaleci Sehic gole izin vermedi.
90+6. dakikada sol kanattan gönderilen pasla penaltı noktasında topla buluşan Diouf ceza yayına pasını çıkardı. Soner’in gelişine sert vurduğu meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.