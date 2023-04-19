ÖZET | Konyaspor-Adana Demirspor: 1-2

Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor ve Adana Demirspor, MEDAŞ Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Konuk ekip 28. dakikada Badou Ndiaye'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi takım 40'da Mahir Emreli ile skora denge getirdi.

İlk yarı 1-1 biterken, 48. dakikada Adana Demirspor'da Akintola kırmızı kart gördü. 56'da penaltı kazanan Adana Demirspor'da Cheriff Ndiaye topu ağlarla buluşturdu ve takımını yeniden öne geçirdi. Konuk ekibin 2. golünden sonra Adanalı oyuncular ve Konyaspor kalecisi Sehic arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Süper Lig'de 15. galibiyetini alan Adana Demirspor puanını 54 yaptı. Konyaspor ise 39 puanda kaldı.

5. dakikada sol çaprazdan topla birlikte ceza sahasına giren Cherif Ndiaye, ceza yayından içeriye giren Onyekuru’ya pasını çıkardı. İki rakibini çalımlayan Onyekuru’nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.

28. dakikada Cherif Ndiaye’nin sağ kanattan kale önüne yerden gönderdiği topu Badou N’Diaye düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-1

41. dakikada Adana Demirspor’un taç atışı sonrası sağ kanatta topu rakibinden çalan Mahir, topla birlikte ceza yayına doğru kat etti. Bu oyuncunu ceza sahasına girmeden uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1