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Spor

ÖZET | Paris Saint Germain-Reims: 1-1

Fransa Ligue 1'de lider Paris Saint Germain, sahasında Reims ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:40 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ligue 1'de sonraki haftada PSG, Montepellier ile deplasmanda karşılaşacak. Reims ise sahasında Lorient'i konuk edecek.

Ligue 1'de sonraki haftada PSG, Montepellier ile deplasmanda karşılaşacak. Reims ise sahasında Lorient'i konuk edecek.

Ligin 20. haftasının kapanış mücadelesinde, lider PSG, orta sıralarda yer alan Reims'ı Parc des Princes'te ağırladı.


Messi ve Mbappe'nin 90 dakika sahada kaldığı maçta, ilk yarı golsüz geçilirken ev sahibi, 51. dakika Neymar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Vitinha'nın yerine ikinci yarının başında oyuna dahil olan Marco Verratti, 59. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek PSG'yi 10 kişi bıraktı.


Ataklarını sıklaştıran konuk ekip Reims, 90+6. dakikada Folarin Balogun'un ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.


  • Bu sonuçla PSG, 48 puanla liderliğini sürdürdü. Reims ise 26 puanla 11. sırada yer aldı.

Paris Saint Germain-Reims maç özeti izle





#PSG
#Reims
#Ligue 1
#Maç Özeti
#Lionel Messi
37 dakika önce
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ÖZET | Paris Saint Germain-Reims: 1-1
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