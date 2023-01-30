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Ligue 1'de sonraki haftada PSG, Montepellier ile deplasmanda karşılaşacak. Reims ise sahasında Lorient'i konuk edecek.
Ligin 20. haftasının kapanış mücadelesinde, lider PSG, orta sıralarda yer alan Reims'ı Parc des Princes'te ağırladı.
Messi ve Mbappe'nin 90 dakika sahada kaldığı maçta, ilk yarı golsüz geçilirken ev sahibi, 51. dakika Neymar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Vitinha'nın yerine ikinci yarının başında oyuna dahil olan Marco Verratti, 59. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek PSG'yi 10 kişi bıraktı.
Ataklarını sıklaştıran konuk ekip Reims, 90+6. dakikada Folarin Balogun'un ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.