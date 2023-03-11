|
Reklam
Reklam
Spor

ÖZET | Real Madrid-Espanyol: 3-1

İspanya La Liga'da Real Madrid, sahasında Espanyol'u 3-1 mağlup etti. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:22 . 11/03/2023 السبت
Yeni Şafak
Vinicius Jr. bu sezon Real Madrid formasıyla 19. golünü kaydetti.

Vinicius Jr. bu sezon Real Madrid formasıyla 19. golünü kaydetti.

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid, sahasında Espanyol'u ağırladı. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan maçta geriye düşen ev sahibi maçı 3-1 kazanmasını bildi.


Dakika 8'de Joselu ile öne geçen Espanyol, skoru koruyamadı. Real Madrid, 22. dakikada Vinicius Junior ve 39. dakikada Eder Militao'nun golleriyle soyunma odasına 2-1 önde girdi. Maçtaki gol perdesini 90+3'te Marco Asensio kapattı ve mücadele 3-1 sona erdi.
Real Madrid maç fazlasıyla puanını 56 yaptı ve lider Barcelona ile puan farkını 6'ya indirdi.

Real Madrid-Espanyol: 3-1 maç özeti izle




#La Liga
#Real Madrid
#Espanyol
#Maç Özeti
قبل٪ s
default-profile-img
ÖZET | Real Madrid-Espanyol: 3-1
Denizli'de çatı uçtu
Bakanlar Kurum açıklamalarda bulundu
Malatya'da can atölyesinde deprem anı kamerada
'Asrın felaketi'nde bilanço ağırlaştı: Can kaybı 47 bin 975'e yükseldi
Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı merak ediliyordu: DSP ittifak kararını resmen açıkladı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.