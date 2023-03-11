Vinicius Jr. bu sezon Real Madrid formasıyla 19. golünü kaydetti.
İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid, sahasında Espanyol'u ağırladı. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan maçta geriye düşen ev sahibi maçı 3-1 kazanmasını bildi.
Dakika 8'de Joselu ile öne geçen Espanyol, skoru koruyamadı. Real Madrid, 22. dakikada Vinicius Junior ve 39. dakikada Eder Militao'nun golleriyle soyunma odasına 2-1 önde girdi. Maçtaki gol perdesini 90+3'te Marco Asensio kapattı ve mücadele 3-1 sona erdi.
Real Madrid maç fazlasıyla puanını 56 yaptı ve lider Barcelona ile puan farkını 6'ya indirdi.
Real Madrid-Espanyol: 3-1 maç özeti izle
Real Madrid-Espanyol: 3-1 maç özeti izle
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ÖZET | Real Madrid-Espanyol: 3-1
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