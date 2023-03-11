Dakika 8'de Joselu ile öne geçen Espanyol, skoru koruyamadı. Real Madrid, 22. dakikada Vinicius Junior ve 39. dakikada Eder Militao'nun golleriyle soyunma odasına 2-1 önde girdi. Maçtaki gol perdesini 90+3'te Marco Asensio kapattı ve mücadele 3-1 sona erdi.

Real Madrid maç fazlasıyla puanını 56 yaptı ve lider Barcelona ile puan farkını 6'ya indirdi.