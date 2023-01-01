Wout Weghorst'u Manchester United'a gönderen Beşiktaş, aradığı forveti buldu. Siyah-beyazlılar daha önce 2 kez kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki golcü oyuncunun, önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ve resmi imzaların atılacağı öğrenildi.