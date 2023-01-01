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Spor
ÖZET | Rennes-PSG: 1-0
Fransa Ligue 1'de lider Paris Saint-Germain, deplasmanda Rennes'e 1-0 yenildi. Bu maçın özetine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
11:12 . 16/01/2023 Monday
AA
Rennes'de Hamari Traore bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Rennes'de Hamari Traore bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Ligue 1'de lider Paris Saint Germain, deplasmanda Rennes'e 1-0 mağlup oldu.


Ligin 19. hafta mücadelesinde, ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü, 65. dakikada Hamari Traore kaydetti. PSG'de yıldız oyuncular Lionel Messi ile Neymar 90 dakika boyunca sahada kalırken, Kylian Mbappe 55. dakikada Hugo Ekitike'nin yerine oyuna dahil oldu.


Bu sonuçla 47 puanlı lider PSG ile ikinci sıradaki Lens arasındaki puan farkı, 3'e düştü. Rennes ise 37 puana yükseldi.

Rennes-PSG maç özeti izle



#Fransa 1. Futbol Ligi
#Lionel Messi
#Paris Saint-Germain
#Rennes
3 gün önce
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ÖZET | Rennes-PSG: 1-0
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