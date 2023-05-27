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Spor

ÖZET | Sevilla-Real Madrid: 1-2

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Real Madrid, deplasmanda Sevilla'yı 2-1 mağlup etti. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

22:45 . 27/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Rodrygo, bu sezon 56 maçta süre alırken 19 gol 11 asist yaptı.

Rodrygo, bu sezon 56 maçta süre alırken 19 gol 11 asist yaptı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin La Liga'nın 37. haftasında Real Madrid, deplasmanda Sevilla'yı 2-1 mağlup etti.


Ev sahibi Sevilla, karşılaşmanın 3. dakikasında Rafael Mir'in golüyle öne geçti. Real Madrid'de öne çıkan isim olan Rodrygo Goes attığı iki golle (Dk. 38 ve Dk. 69) takımına galibiyeti getirdi. Sevilla'da Marcos Acuna 83. dakikada Dani Ceballos'a yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.


Barcelona'nın 14 Mayıs'ta şampiyonluğunu ilan ettiği ligin bitimine 1 hafta kala puanını 77'ye çıkaran Real Madrid, ikinci sırada bulunuyor.

Sevilla ise 49 puanla 10.lukta kaldı.


Diğer yandan, 21 Mayıs'ta deplasmanda oynanan Valencia karşılaşmasında tribünlerden ırkçı hakaretlere maruz kalan Real Madrid'in Brezilyalı futbolcu Vinicius, dizindeki sakatlık gerekçesiyle son iki maçtır forma giymiyor.


Sevilla-Real Madrid 1-2 maç özeti izle


#Sevilla
#​​​​​​​Real Madrid
#La Liga
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