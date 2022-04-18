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Özkan Yiğiter: “Kupada finale çıkmak istiyoruz”

DG Sivasspor’un genç futbolcusu Özkan Yiğiter, Türkiye Kupası yarı finalinde Alanyaspor ile oynayacakları maça ilişkin, “İlk maçtan alacağımız avantajlı skorla evimizdeki rövanş maçında da iyi oynayarak kupada finale çıkmak istiyoruz” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Özkan Yiğiter: “Kupada finale çıkmak istiyoruz”
Özkan Yiğiter

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarına Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek’te bulunan bir otelde devam eden Sivasspor’da genç futbolcu Özkan Yiğiter, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Alanyaspor ile çarşamba günü oynayacakları maçta avantajlı bir skor elde etmek istediklerini söyleyen Özkan Yiğiter, “İlk maçtan alacağımız avantajlı skor ile evimizdeki rövanş maçında da iyi oynayarak kupada finale çıkmak istiyoruz” dedi.
“Sürekli oynamak istiyorum”

Hedeflerinden de bahseden 22 yaşındaki sporcu, "İlk olarak Sivasspor’un sürekli oynayan oyuncusu olmayı hedefliyorum. Zaman zaman forma şansı da buluyorum. En iyi şekilde çalışarak şans geldiğinde bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Altyapılardaki sporcular da çok çalışmalı. Çok çalışarak eksiklerini görerek bunların üzerine yoğunlaşarak çalışmalarını sürdürmeleri gerekmekte” ifadelerini kullandı.
“Elimizden geleni yapacağız”

Süper Lig’de son haftalara yaklaştıklarını söyleyen Yiğiter, “Kupada hedeflerimiz var. Ligde de iyi gidiyoruz. Bu yüzden çok iyi çalışıyoruz. Sezona Avrupa maçları nedeniyle erken başladık. Ardından toparlandık. Ligi iyi bir şekilde bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın gençlerle ikili diyaloğunun iyi olduğunu da söyleyen Yiğiter, sürekli iletişim halinde olduklarını, eksik kaldıkları yönler konusunda genç oyuncuları sürekli uyardığını ve gelişmeleri konusunda yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.
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