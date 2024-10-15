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Pablo Batalla'dan Bursaspor'a jest: "Teşekkürler efsane"

Pablo Batalla'dan Bursaspor'a jest: "Teşekkürler efsane"

20:2815/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Pablo Martin Batalla - Enes Çelik
Pablo Martin Batalla - Enes Çelik

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Teknik Direktör Pablo Martin Batalla'nın futbolculuk döneminden alacaklarının büyük bölümünden feragat ettiğini, kalan kısmının ise kendisine ödendiğini açıkladı.

Bursaspor Teknik Direktörü Pablo Martin Batalla, yaptığı feragat ile yeşil-beyazlı camiaya jest yaptı.


Kulüp başkanı Enes Çelik, Teknik Direktör Pablo Martin Batalla'nın futbolculuk döneminden alacaklarının büyük bölümünden feragat ettiğini, kalan kısmının ise kendisine ödendiğini açıklayarak, “Teşekkürler efsane” paylaşımını yaptı.


Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Pablo Batalla ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Büyük kulüpler efsanelerine borçlu kalmamalı“ anlayışıyla hareket ederek kamuoyu önünde söz verdiğimiz gibi efsanemiz ve teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile futbolculuk döneminden kalan alacağı ile ilgili anlaşmış bulunmaktayız."


"Yaptığımız görüşmede alacağının önemli bir kısmından feragat etmiş, kalan kısmı ise kulübümüz tarafından kendisine ödenmiştir. Teşekkürler efsane!”







#Bursaspor
#Pablo Martin Batalla
#Bursaspor Başkanı Enes Çelik

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