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Spor

Panathinaikos - Atromitos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Terimli Panathinaikos, bu akşam Yunanistan Kupası'nda sahne alıyor. Çeyrek final ilk maçında Panathinaikos ile Atromitos kozlarını paylaşacak. Yeni transferlerden Anastasios Bakasetas, Vitor Hugo ve Samet Akaydın'ın karşılaşmada forma giyme ihtimalleri merak ediliyor. Panathinaikos - Atromitos maçının detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:09 - 24/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:12 - 24/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Panathinaikos - Atromitos İlk 11'ler
Panathinaikos - Atromitos İlk 11'ler

Fatih Terim'li Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Atromistos ile kozlarını paylaşacak.


PANATHINAIKOS - ATROMİTOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Atromitos karşılaşma 24 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Zorlu mücadele saat 22.00'de başlayacak. Panathinaikos - Atromitos karşılaşması S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.


PANATHINAIKOS - ATROMİTOS MUHTEMEL 11'LER, BAKASETAS OYNAYACAK MI?

Panathinaikos: Lodygin, Vagiannidis, Arao, Jedvaj, Mladenovic, Kotsiras, Vilhena,
Bakasetas
, Mancini, Verbic, Sporar

Atromitos: Tsintotas, Kivrakidis, Acevedo, Tzavellas, De Bock, Gonzalez, Kuen, Kunde, Jubitana, Valencia, Vergos.


PANATHİNAİKOS - ATROMİTOS CANLI SKOR

#Panathinaikos
#Atromitos
#Yunanistan Kupası
2 saat önce
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