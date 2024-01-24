Panathinaikos - Atromitos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Terim'li Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Atromistos ile kozlarını paylaşacak.
PANATHINAIKOS - ATROMİTOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Panathinaikos - Atromitos karşılaşma 24 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Zorlu mücadele saat 22.00'de başlayacak. Panathinaikos - Atromitos karşılaşması S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
PANATHINAIKOS - ATROMİTOS MUHTEMEL 11'LER, BAKASETAS OYNAYACAK MI?
Atromitos: Tsintotas, Kivrakidis, Acevedo, Tzavellas, De Bock, Gonzalez, Kuen, Kunde, Jubitana, Valencia, Vergos.