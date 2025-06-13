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Panathinaikos Başakşehir'den Ahmed Touba'yı transfer etti

Panathinaikos Başakşehir'den Ahmed Touba'yı transfer etti

11:2913/06/2025, Cuma
AA
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Ahmed Touba
Ahmed Touba

Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos, RAMS Başakşehir'den stoper Ahmed Touba'yı kadrosuna kattı.

Yunan kulübünden yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu Belçika'nın Mechelen takımında kiralık geçiren 27 yaşındaki Cezayirli stoper ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandı.


​​​​​​​İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamada ise "Geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Mechelen'de kiralık olarak forma giyen Ahmed Touba, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Kulübüne transfer olmuştur. Cezayirli oyuncumuza kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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