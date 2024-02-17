Yunanistan Süper Ligi 24. haftasında Panathinaikos sahasında Olympiakos'u 2-0 mağlup etti. Terim'in takımına galibiyeti getiren golleri dakika 25' Bernard ve 60' Alexander Jeremejeff kaydetti. Bu sonuçla birlikte Panathinaikos puanını 47'e yükselterek 3. sıraya yükseldi. Olympiakos ise 41 puanla 4. sırada kaldı. Panathinaikos - Olympiakos maçının özetine ve Yunanistan Süper Ligi puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.