Yunanistan Süper Lig 22. haftasında Fatih Terim’li Panathinaikos evinde Lamia’yı konuk ediyor.
Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig 22. haftasında evinde Lamia ile karşılaşacak. Peki, Panathinaikos - Lamia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında merak edilen tüm detaylar.
PANATHİNAİKOS - LAMİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
PANATHİNAİKOS - LAMİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Yunanistan Süper Lig 22. haftası Panathinaikos - Lamia maçı bu akşam saat 21.30’da başlayacak. Karşılaşma
EXXEN, S SPORT PLUS
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.
PANATHİNAİKOS - LAMİA CANLI SKOR
PANATHİNAİKOS - LAMİA CANLI SKOR
PANATHİNAİKOS - LAMİA MAÇ KADROSU
PANATHİNAİKOS - LAMİA MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
MUHTEMEL 11’LER
PANATHİNAİKOS
PANATHİNAİKOS
69 Bartlomiej Dragowski
69 Bartlomiej Dragowski
21 Tin Jedvaj
21 Tin Jedvaj
25 Filip Mladenovic
25 Filip Mladenovic
27 Giannis Kotsiras
27 Giannis Kotsiras
4 Ruben Perez
4 Ruben Perez
8 Anastasios Bakasetas
8 Anastasios Bakasetas
16 Gnezda Cerin
16 Gnezda Cerin
55 Willian Arao
55 Willian Arao
9 Andraz Sporar
9 Andraz Sporar
10 Bernard
10 Bernard
34 Sebastian Palacios
34 Sebastian Palacios
LAMİA
LAMİA
55 Alexei Coselev
5 Adam Tzanetopoulos
15 David Simon
20 Kyriakos Papadopoulos
24 Pedro Amaral
6 Fanis Tzandaris
7 Cristopher Núñez
11 Ruben Martinez Granja
23 Sotiris Tsiloulis
27 Caleb Stanko
10 Carlitos
YUNANİSTAN SÜPER LİG PUAN DURUMU
YUNANİSTAN SÜPER LİG PUAN DURUMU
#Panathinaikos
#Lamia
#Yunanistan Süper Ligi
1 ساعة قبل