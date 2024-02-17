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Spor

Fatih Terim'li Panathinaikos Yunanistan Ligi 22. haftasında evinde Lamia'yı konuk ediyor

Yunanistan Süper Lig 22. haftasında Fatih Terim’li Panathinaikos evinde Lamia’yı konuk ediyor. Evinde oynadığı son 7 maçı kazanan Panathinaikos 50 puanla 2. sırada yer alıyor. Deplasmanda oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen Lamia ise 33 puanla 6. sırada yer alıyor. Panathinaikos - Lamia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç yayın bilgisi ve maç kadrosu.

12:01 - 17/02/2024 السبت
Güncelleme: 12:02 - 17/02/2024 السبت
Yeni Şafak
Yunanistan Süper Lig 22. haftasında Fatih Terim’li Panathinaikos evinde Lamia’yı konuk ediyor.
Yunanistan Süper Lig 22. haftasında Fatih Terim’li Panathinaikos evinde Lamia’yı konuk ediyor.

Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig 22. haftasında evinde Lamia ile karşılaşacak. Peki, Panathinaikos - Lamia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında merak edilen tüm detaylar.

PANATHİNAİKOS - LAMİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yunanistan Süper Lig 22. haftası Panathinaikos - Lamia maçı bu akşam saat 21.30’da başlayacak. Karşılaşma
EXXEN, S SPORT PLUS
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.

PANATHİNAİKOS - LAMİA CANLI SKOR

PANATHİNAİKOS - LAMİA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

PANATHİNAİKOS

69 Bartlomiej Dragowski

21 Tin Jedvaj

25 Filip Mladenovic

27 Giannis Kotsiras

4 Ruben Perez

8 Anastasios Bakasetas

16 Gnezda Cerin

55 Willian Arao

9 Andraz Sporar

10 Bernard

34 Sebastian Palacios

LAMİA

55 Alexei Coselev
5 Adam Tzanetopoulos
15 David Simon
20 Kyriakos Papadopoulos
24 Pedro Amaral
6 Fanis Tzandaris
7 Cristopher Núñez
11 Ruben Martinez Granja
23 Sotiris Tsiloulis
27 Caleb Stanko
10 Carlitos

YUNANİSTAN SÜPER LİG PUAN DURUMU



#Panathinaikos
#Lamia
#Yunanistan Süper Ligi
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