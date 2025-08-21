Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Panathinaikos'a konuk oluyor. Saat 21.00'de başlayacak olan mücadele HT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Panathinaikos - Samsunspor maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.
Atina'da oynanacak olan mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma HT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İspanyol hakem Munuera düdük çalacak.
Karadeniz ekibi, 27 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.
Samsunspor'da Musaba ve Holse sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.