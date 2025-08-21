Yeni Şafak
Panathinaikos - Samsunspor | Canlı izle - Canlı sonuç

18:0321/08/2025, Perşembe
Samsunspor
Samsunspor

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Panathinaikos'a konuk oluyor. Saat 21.00'de başlayacak olan mücadele HT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Panathinaikos - Samsunspor maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.


Atina'da oynanacak olan mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma HT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İspanyol hakem Munuera düdük çalacak.


27 sonra Avrupa'da

Karadeniz ekibi, 27 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.


Samsunspor'da Musaba ve Holse sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.


PANATHİNAİKOS - SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER
Panathinaikos:
Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Chirivella, Maksimovic, Tete, Bakasetas, Pellistri, Swiderski.
Samsunspor:
Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Soner Aydoğdu, Dimata, Ntcham, Emre Kılınç, Mouandilmadji.

PANATHİNAİKOS - SAMSUNSPOR CANLI SKOR

PANATHİNAİKOS - SAMSUNSPOR CANLI İZLE
Panathinaikos - Samsunspor maçını canlı izlemek için

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU SONUÇLARI
