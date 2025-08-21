Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Panathinaikos'a 2-1 mağlup oldu ve tur umutlarını Samsun'a bıraktı. Panathinaikos - Samsunspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.
Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleden temsilcimiz 2-1 mağlup ayrıldı.
Samsunspor'un golünü 51. dakikada Tomasson atarken, Panathinaikos'a galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Giorgos ile 74. dakikada Palmer-Brown kaydetti.
Rövanş karşılaşması 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Samsun'da oynanacak.
5. dakikada ani gelişen Panathinaikos atağında Swiderski'nin ceza sahasına ortasında Bakasetas'ın penaltı noktasından yarım vole vuruşunda, kaleye doğru giden top Tomasson'a çarparak kornere çıktı.
21. dakikada ev sahibi takımın atağında Kotsiras'ın pasında topla buluşan Tete'nin ceza sahası hemen dışından sert şutunda, kaleci Okan Kocuk kaleye yönelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
22. dakika Panathinaikos atağında ceza sahası içindeki Pellistri'nin pasında topla buluşan Swiderski'nin yerden şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'u geçerek kale direğinin dibinden kornere gitti.
42. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta, top üst direğin üstünden auta çıktı.
51' Samsunspor'un kullandığı köşe vuruşunda Logi Tomasson ön direkte kafa vuruşunu yaptı ve takımını öne geçiren golü attı: 0-1.
64’üncü dakikada sol kanattan Kiriakopoulos’un ceza sahasına yaptığı ortada Swiderski'nin yükselerek kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topa Pellistri’nin vuruşunda Samsunspor defansı topu kornere çıkarttı.
66’ncı dakikada Panathinaikos’un kullandığı köşe vuruşunda Samsunspor defansının uzaklaştırmak istediği top Kiriakopoulos’un önüne düştü. Kiriakopoulos’un sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.
74’üncü dakikada Tete’nin kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Palmer-Brown’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
81’inci dakikada Ntcham’ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Dragowski, direğin dibinden kurtardı.
Samsunspor, 27 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’a konuk oldu. Kırmızı-beyazlılar ilk uluslararası deneyimini 1987-1988 yılında Balkan Kupası’nı kazanarak yaşadı. UEFA organizasyonunda ilk mücadelesini ise 1997-1998’de İntertoto Kupası’nda verdi.
Samsunspor ile Panathinaikos, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya geldi. 321 Samsunspor taraftarı tribünde kendilerine ayrılan yerde maçı izledi.
Samsunspor’da Panathinaikos karşılaşması öncesi sakatlıkları bulunan Carlo Holse ve Anthony Musaba ile statü gereği yeni transfer Afonzo Souza oynayamadı. Panathinaikos’ta ise sakatlıkları bulunan Filip Duricic ve Tin Jedvaj karşılaşmada yer almadı.