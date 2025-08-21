Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Panathinaikos 2-1 Samsunspor Maç Özeti (VİDEO)

Panathinaikos 2-1 Samsunspor Maç Özeti (VİDEO)

22:5421/08/2025, Perşembe
G: 21/08/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Panathinaikos'a 2-1 mağlup oldu ve tur umutlarını Samsun'a bıraktı. Panathinaikos - Samsunspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.


Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleden temsilcimiz 2-1 mağlup ayrıldı.


Samsunspor'un golünü 51. dakikada Tomasson atarken, Panathinaikos'a galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Giorgos ile 74. dakikada Palmer-Brown kaydetti.


Rövanş karşılaşması 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Samsun'da oynanacak.


PANATHİNAİKOS - SAMSUNSPOR İLK 11'LER
Panathinaikos:
Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas, Chirivella, Cerin, Tete, Swiderski, Pellistri.
Samsunspor:
Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Emre Kılınç, Dimata, Mouandilmadji.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

5. dakikada ani gelişen Panathinaikos atağında Swiderski'nin ceza sahasına ortasında Bakasetas'ın penaltı noktasından yarım vole vuruşunda, kaleye doğru giden top Tomasson'a çarparak kornere çıktı.


21. dakikada ev sahibi takımın atağında Kotsiras'ın pasında topla buluşan Tete'nin ceza sahası hemen dışından sert şutunda, kaleci Okan Kocuk kaleye yönelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.


22. dakika Panathinaikos atağında ceza sahası içindeki Pellistri'nin pasında topla buluşan Swiderski'nin yerden şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'u geçerek kale direğinin dibinden kornere gitti.


42. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta, top üst direğin üstünden auta çıktı.

İKİNCİ YARI

51' Samsunspor'un kullandığı köşe vuruşunda Logi Tomasson ön direkte kafa vuruşunu yaptı ve takımını öne geçiren golü attı: 0-1.

64’üncü dakikada sol kanattan Kiriakopoulos’un ceza sahasına yaptığı ortada Swiderski'nin yükselerek kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topa Pellistri’nin vuruşunda Samsunspor defansı topu kornere çıkarttı.


66’ncı dakikada Panathinaikos’un kullandığı köşe vuruşunda Samsunspor defansının uzaklaştırmak istediği top Kiriakopoulos’un önüne düştü. Kiriakopoulos’un sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.


74’üncü dakikada Tete’nin kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Palmer-Brown’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.


81’inci dakikada Ntcham’ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Dragowski, direğin dibinden kurtardı.


PANATHİNAİKOS - SAMSUNSPOR MAÇ SONUCU

PANATHİNAİKOS - SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ
Panathinaikos - Samsunspor maçının özetini izlemek için

MAÇTAN NOTLAR
SAMSUNSPOR, 27 YIL SONRA AVRUPA SAHNESİNE ÇIKTI

Samsunspor, 27 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’a konuk oldu. Kırmızı-beyazlılar ilk uluslararası deneyimini 1987-1988 yılında Balkan Kupası’nı kazanarak yaşadı. UEFA organizasyonunda ilk mücadelesini ise 1997-1998’de İntertoto Kupası’nda verdi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ İLK RANDEVU

Samsunspor ile Panathinaikos, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya geldi. 321 Samsunspor taraftarı tribünde kendilerine ayrılan yerde maçı izledi.


SAMSUNSPOR’DA 2 OYUNCU SAKAT

Samsunspor’da Panathinaikos karşılaşması öncesi sakatlıkları bulunan Carlo Holse ve Anthony Musaba ile statü gereği yeni transfer Afonzo Souza oynayamadı. Panathinaikos’ta ise sakatlıkları bulunan Filip Duricic ve Tin Jedvaj karşılaşmada yer almadı.


UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU SONUÇLARI
#Samsunspor
#Panathinaikos
#UEFA Avrupa Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ehliyet yenileme son tarihi 2025: Eski tip ehliyetler bu tarihte geçersiz olacak! Cezası açıklandı