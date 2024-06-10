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Spor

Panathinaikos'ta Fatih Terim'in yerine gelen isim belli oldu

Geçtiğimiz sezon ortaları takımın başına Fatih Terim'i getiren ardından sezon sonu Türk teknik adam ile yollarını ayıran Yunan ekibi Panathinaikos'un yeni hocası Uruguaylı teknik adam Diego Alonso oldu.

16:50 - 10/06/2024 Pazartesi
DHA
Alonso, Uruguay Milli Takımı'nı da çalıştırmıştı.
Alonso, Uruguay Milli Takımı'nı da çalıştırmıştı.

Geçtiğimiz sezon ortaları takımın başına Fatih Terim'i getiren ardından sezon sonu Türk teknik adam ile yollarını ayıran Yunan ekibi Panathinaikos'un yeni hocası Uruguaylı teknik adam Diego Alonso oldu.


2023 - 2024 sezonuna Sırp teknik adam Ivan Jovanovic ile başlayan Yeşil-beyazlılar, Aralık ayında takımın başına Fatih Terim'i getirmişti. Sezonu 4'ncü sırada 56 puan ile tamamlayan Fatih Terim, Panathinaikos ile çıktığı 26 resmi maçta 14 galibiyet alırken; 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yüzü gördü. Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk play-off'unun tamamlanmasına 1 maç kala takımdan ayrılan ve kupa finali maçına da çıkmayan 70 yaşındaki teknik adam ile yollarını ayıran Panathinaikos'ta Diego Alonso göreve getirildi.


Daha önce Sevilla, Uruguay Milli Takımı, İnter Miami gibi takımları çalıştırmış olan 49 yaşındaki Uruguaylı teknik adam Diego Alonso ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

#Panathinaikos
#Fatih Terim
#Yunanistan
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