Panathinaikos'ta Fatih Terim'in yerine gelen isim belli oldu

2023 - 2024 sezonuna Sırp teknik adam Ivan Jovanovic ile başlayan Yeşil-beyazlılar, Aralık ayında takımın başına Fatih Terim'i getirmişti. Sezonu 4'ncü sırada 56 puan ile tamamlayan Fatih Terim, Panathinaikos ile çıktığı 26 resmi maçta 14 galibiyet alırken; 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yüzü gördü. Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk play-off'unun tamamlanmasına 1 maç kala takımdan ayrılan ve kupa finali maçına da çıkmayan 70 yaşındaki teknik adam ile yollarını ayıran Panathinaikos'ta Diego Alonso göreve getirildi.