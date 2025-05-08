Pancu Beşiktaş'a geri döndü: Görev tanımı belli oldu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Eski futbolcumuz Daniel Pancu, UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi almak için stajını Futbol A Takımımızda yapacak. Daniel Pancu, bu hafta teknik heyetimizle antrenmanlarda yer alacak ve Trendyol Süper Lig’de Adana Demirspor’la oynayacağımız maçta takımımızla beraber olacak. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."