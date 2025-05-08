Pancu Beşiktaş'a geri döndü: Görev tanımı belli oldu

Beşiktaş Kulübü, eski Rumen futbolcusu Daniel Pancu'nun antrenörlük stajını kulüpte yapacağını açıkladı. Pancu, Adana Demirspor maçında takımla beraber olacak.
Beşiktaş, siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu Daniel Pancu'nun antrenörlük stajını kulüpte yapacağını açıkladı.
"Eski futbolcumuz Daniel Pancu, UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi almak için stajını Futbol A Takımımızda yapacak. Daniel Pancu, bu hafta teknik heyetimizle antrenmanlarda yer alacak ve Trendyol Süper Lig’de Adana Demirspor’la oynayacağımız maçta takımımızla beraber olacak. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Daniel Pancu, 2003-2006 yılları arasında Beşiktaş forması giydi. Rumen futbolcu, 111 maça çıkarken 24 gol atıp 11 asistlik performans sergiledi.