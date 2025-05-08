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Pancu Beşiktaş'a geri döndü: Görev tanımı belli oldu

Pancu Beşiktaş'a geri döndü: Görev tanımı belli oldu

16:598/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
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Daniel Pancu
Daniel Pancu

Beşiktaş Kulübü, eski Rumen futbolcusu Daniel Pancu'nun antrenörlük stajını kulüpte yapacağını açıkladı. Pancu, Adana Demirspor maçında takımla beraber olacak.

Beşiktaş, siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu Daniel Pancu'nun antrenörlük stajını kulüpte yapacağını açıkladı.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Eski futbolcumuz Daniel Pancu, UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi almak için stajını Futbol A Takımımızda yapacak. Daniel Pancu, bu hafta teknik heyetimizle antrenmanlarda yer alacak ve Trendyol Süper Lig’de Adana Demirspor’la oynayacağımız maçta takımımızla beraber olacak. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."


Daniel Pancu, 2003-2006 yılları arasında Beşiktaş forması giydi. Rumen futbolcu, 111 maça çıkarken 24 gol atıp 11 asistlik performans sergiledi.






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