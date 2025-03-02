Avrupa Ligi'nde çıktığı 26 karşılaşmada 17 galibiyet, 9 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, lider Olympiakos'un ardından 2. sırada yer alıyor. Fransa temsilcisi ise oynadığı 26 maçta 16 kez sahadan galip ayrılırken, 10 müsabakada da rakiplerine kaybetti ve 4. basamakta kendine yer buldu.