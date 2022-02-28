Spor Parma Gianluigi Buffonun sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı
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Parma Gianluigi Buffon'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı

İtalya Serie B takımlarında Parma, dünyaca ünlü kalecisi Gianluigi Buffon'un sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Parma Gianluigi Buffonun sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı
Gianluigi Buffon

Parma'nın 1 Temmuz 2021 tarihinde Juventus'tan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız kaleci Gianluigi Buffon, sözleşmesini uzattı.

17 yıl Juventus forması giydi

Futbola Parma altyapısında başlayan ve daha sonra Juventus'a transfer olan İtalyan kaleci, 17 yıl Juventus forması giymişti. Daha sonra PSG'ye transfer olan Buffon yeniden Juventus'a dönmüş ve kariyerinin son yıllarını da Parma da geçirme kararı almıştı.

  • 44 yaşındaki kaleciyle masaya oturan İtalyan kulübü, Buffon'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Yeni sözleşmeyle birlikte Buffon, 46 yaşına kadar yeşil sahalarda kalacak.
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