Parma Gianluigi Buffon'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı

Parma'nın 1 Temmuz 2021 tarihinde Juventus'tan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız kaleci Gianluigi Buffon, sözleşmesini uzattı.
17 yıl Juventus forması giydi
Futbola Parma altyapısında başlayan ve daha sonra Juventus'a transfer olan İtalyan kaleci, 17 yıl Juventus forması giymişti. Daha sonra PSG'ye transfer olan Buffon yeniden Juventus'a dönmüş ve kariyerinin son yıllarını da Parma da geçirme kararı almıştı.
- 44 yaşındaki kaleciyle masaya oturan İtalyan kulübü, Buffon'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Yeni sözleşmeyle birlikte Buffon, 46 yaşına kadar yeşil sahalarda kalacak.
#Buffon2024 💪🏻🟡🔵#ForzaParma pic.twitter.com/HbDd6OwN8t
#Buffon2024 💪🏻🟡🔵#ForzaParma pic.twitter.com/HbDd6OwN8t— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) February 28, 2022