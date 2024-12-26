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Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Partizan'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Partizan'a konuk olacak

09:5226/12/2024, Perşembe
AA
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Fenerbahçe Beko ile Partizan karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Beko ile Partizan karşı karşıya gelecek.

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Partizan karşı karşıya gelecek. Partizan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın Sırbistan'ın Partizan ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.


Ligin geride kalan bölümünde çıktığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 5. sırada bulunuyor. Sarunas Jasikevicius'un ekibi, 6 yenilginin 4'ünü son 5 maçta yaşadı.


Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan, 7 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Ülker Arena'da oynanan müsabakadan Fenerbahçe Beko, 89-72'lik skorla galip ayrılmıştı.


İki takım daha önce 15 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 9'unu sarı-lacivertliler kazandı, 6 maçta ise Sırbistan ekibi parkeden galibiyetle ayrıldı.







#Fenerbahçe Beko
#Partizan
#THY Avrupa Ligi

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