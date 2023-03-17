Patrick Vieira ile yollar ayrıldı

Patrick Vieira, Crystal Palace'ın başında 74 maça çıktı.
Crystal Palace'ta Patrick Vieira dönemi sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Temmuz 2021'den beri takımın başında bulunan 46 yaşındaki Fransız çalıştırıcıyla yolların ayrıldığı duyuruldu.
Son 12 maçını kazanamayan Crystal Palace, Premier Lig'de 27 puanla 12. sırada bulunuyor.
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