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Spor

Patrick Vieira ile yollar ayrıldı

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi.

12:24 . 17/03/2023 Cuma
AA
Patrick Vieira, Crystal Palace'ın başında 74 maça çıktı.

Patrick Vieira, Crystal Palace'ın başında 74 maça çıktı.

Crystal Palace'ta Patrick Vieira dönemi sona erdi.


Kulüpten yapılan açıklamada, Temmuz 2021'den beri takımın başında bulunan 46 yaşındaki Fransız çalıştırıcıyla yolların ayrıldığı duyuruldu.


Son 12 maçını kazanamayan Crystal Palace, Premier Lig'de 27 puanla 12. sırada bulunuyor.








#Premier Lig
#Crystal Palace
#Patrick Vieira
1 saat önce
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Patrick Vieira ile yollar ayrıldı
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