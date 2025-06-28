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Paul Pogba resmen açıklandı: İki yıllık sözleşmeye imza attı

Paul Pogba resmen açıklandı: İki yıllık sözleşmeye imza attı

20:4028/06/2025, Cumartesi
G: 28/06/2025, Cumartesi
AA
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Paul Pogba
Paul Pogba

32 yaşındaki Fransız futbolcu Paul Pogba, yeşil sahalara geri döndü. Doping cezası biten Fransız yıldız, Ligue 1 ekiplerinden Monaco'ya imza attı.

Aldığı 1,5 yıllık doping cezası sona eren 32 yaşındaki Fransız futbolcu Paul Pogba, Monaco ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Monaco, Paul Pogba'nın transferini duyurmaktan mutluluk duyuyor. Fransız futbolcu, 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı." denildi.



Le Havre, Manchester United ve Juventus'un ardından Pogba, şimdi de Monaco'da forma giyecek.


Doping yaptığı gerekçesiyle İtalya Dopingle Mücadele Organizasyonu tarafından 4 yıl men cezası verilen Fransız futbolcu, karara itiraz etmiş ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) cezayı 1,5 yıla düşürmüştü.



Pogba, Juventus formasıyla Eylül 2023'te çıktığı Empoli maçından bu yana yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Juventus, Kasım 2024'te Fransız orta saha oyuncusunun sözleşmesini feshetmişti.






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