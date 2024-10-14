Paul Pogba'da sıcak gelişme! İtalyanlar duyurdu

Geçtiğimiz günlerde 4 yıllık doping cezasında indirime gidilen Fransız futbolcu Paul Pogba'da bir flaş gelişme daha yaşandı. Son dakika haberini İtalyan basını duyurdu. İşte detaylar...
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Paul Pogba'ya verilen doping cezası 4 yıldan 18 aya düşürülmüştü. Pogba, cezasında yapılan indirimin ardından bu sezon formasına kavuşabilecek.
Fransız yıldızda sıcak bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre Juventus ile oyuncu arasında sözleşme feshi konusunda görüşmeler başladı.
Ocak 2025'ten itibaren sahalarda dönecek ve serbest statüye geçecek Pogba için Galatasaray iddiaları da ortaya atılıyordu ancak 31 yaşındaki tecrübeli ismin, Olympique Marsilya ile görüşme halinde olduğu bildirildi.