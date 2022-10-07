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Pedro Martins'ten açıklama: Hull City'den teklif aldım ama anlaşamadık

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yollarını ayırdığı teknik direktör Şota Arvaladze'nin ardından Pedro Martins ile masaya oturduklarını ancak anlaşamadıklarını belirtmişti. Martins de, Hull City'den gelen tekliften çok mutlu olduğunu ancak bazı şartlarda anlaşamadıklarını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pedro Martins Hull Citye geliyor mu?
Pedro Martins

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yollarını ayırdığı teknik direktör Şota Arvaladze'nin ardından Pedro Martins ile masaya oturduklarını ancak anlaşamadıklarını belirtmişti. Martins de, Hull City'den gelen tekliften çok mutlu olduğunu ancak bazı şartlarda anlaşamadıklarını açıkladı.

Martins'in dış basına yansıyan açıklamaları şu şekilde:

  • “Özellikle başkanın (Acun Ilıcalı) şahsında, karşılanma şeklim için çok minnettarım. Her şeyi kendi çıkarları doğrultusunda yapan ve beni teknik direktör olarak almak isteyen Acun Ilıcalı. Ama ne yazık ki bu noktada anlaşmanın şartları yerine getirilmedi. Hull City harika bir İngiliz kulübü ve Premier Lig'e beklediğinizden daha kısa sürede ulaşmak için emin ellerdeler. Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim."

Acun Ilıcalı & Pedro Martins
Acun Ilıcalı & Pedro Martins
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