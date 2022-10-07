Pedro Martins'ten açıklama: Hull City'den teklif aldım ama anlaşamadık İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yollarını ayırdığı teknik direktör Şota Arvaladze'nin ardından Pedro Martins ile masaya oturduklarını ancak anlaşamadıklarını belirtmişti. Martins de, Hull City'den gelen tekliften çok mutlu olduğunu ancak bazı şartlarda anlaşamadıklarını açıkladı.

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