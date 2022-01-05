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Penaltı atışlarında hakeme sorduğu soru gündem haline geldi

Fransa Kupası'nda oynanan Lens-Lille maçında ev sahibi ekibin etkili oyuncularından Seko Fofana mücadeleye damga vurdu. Attığı iki golle maçı uzatmalara taşıyan 26 yaşındaki futbolcu, penaltı atışları esnasında ise hakeme sorduğu soru ile dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Penaltı atışlarında hakeme sorduğu soru gündem haline geldi
Seko Fofana - Lens

Normal süresi 2-2 biten Lens-Lille maçı penaltı atışlarına kaldı. Lens, penaltı atışları sonucunda rakibini yenmeyi başardı ve Fransa Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

Lens'in başarılı futbolcusu Seko Fofana, mücadelede attığı iki golle dikkat çekerken penaltı atışlarında hakeme söylediği sözlerle gündem oldu.

Attığı ikinci golden sonra yaşadığı sevinç sebebiyle sarı kart gören Fofana, penaltı atışları esnasında ise maçın hakemine formasını çıkartması halinde sarı kart görüp görmeyeceğini sordu.

  • Hakemden, 'Sarı kart gösteririm, aptallık etme' cevabını alan Fofana, attığı penaltı golünden sonra formasını çıkartmadı ve sarı kart görmedi.
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