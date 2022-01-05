Penaltı atışlarında hakeme sorduğu soru gündem haline geldi Fransa Kupası'nda oynanan Lens-Lille maçında ev sahibi ekibin etkili oyuncularından Seko Fofana mücadeleye damga vurdu. Attığı iki golle maçı uzatmalara taşıyan 26 yaşındaki futbolcu, penaltı atışları esnasında ise hakeme sorduğu soru ile dikkat çekti.

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