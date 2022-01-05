Penaltı atışlarında hakeme sorduğu soru gündem haline geldi

Normal süresi 2-2 biten Lens-Lille maçı penaltı atışlarına kaldı. Lens, penaltı atışları sonucunda rakibini yenmeyi başardı ve Fransa Kupası'nda bir üst tura yükseldi.
Lens'in başarılı futbolcusu Seko Fofana, mücadelede attığı iki golle dikkat çekerken penaltı atışlarında hakeme söylediği sözlerle gündem oldu.
Attığı ikinci golden sonra yaşadığı sevinç sebebiyle sarı kart gören Fofana, penaltı atışları esnasında ise maçın hakemine formasını çıkartması halinde sarı kart görüp görmeyeceğini sordu.
- Hakemden, 'Sarı kart gösteririm, aptallık etme' cevabını alan Fofana, attığı penaltı golünden sonra formasını çıkartmadı ve sarı kart görmedi.