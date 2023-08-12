Trendyol Süper Lig ilk hafta karşılaşmasında Hatayspor deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Hatayspor, mücadeleyi 5-1 kazandı.

Hatayspor'un golleri 3.dakika Carlos Strandberg, 23.dakika Görkem Sağlam, 46.dakika Bertuğ Yıldırım, 57 ve 83.dakika da Dele-Bashiru'den geldi.

Hatayspor, önümüzdeki hafta kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Pendikspor ise deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.