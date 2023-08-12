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Spor

ÖZET | Pendikspor-Hatayspor: 1-5

Süper Lig 1. hafta karşılaşmasında Hatayspor deplasmanda Pendikspor'u 5-1 mağlup etti. Pendikspor-Hatayspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

23:41 . 12/08/2023 суббота
Yeni Şafak
Hatayspor 6 ay sonra ilk maçına çıktı.

Hatayspor 6 ay sonra ilk maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig ilk hafta karşılaşmasında Hatayspor deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Hatayspor, mücadeleyi 5-1 kazandı.


Hatayspor'un golleri 3.dakika Carlos Strandberg, 23.dakika Görkem Sağlam, 46.dakika Bertuğ Yıldırım, 57 ve 83.dakika da Dele-Bashiru'den geldi.

Pendikspor'un tek golü 90+4'te Thuram kaydetti.


Hatayspor, önümüzdeki hafta kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Pendikspor ise deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.


GOL

3'üncü dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Fernandes pasını Görkem Sağlam'a aktardı. Görkem'in uzun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Strandberg'in sert vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.


8'inci dakikada Thuram'ın savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Görkem Bitin kaleci ile karşı karşıya kaldı. Görkem Bitin'in vuruşunda top kaleci Erce Kardeşler'in müdahalesiyle kornere çıktı.


GOL

23'üncü dakikada sağ kanattan hareketlenen Bertuğ, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyi geçemedi. Seken topu önünde bulan Görkem Sağlam'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.


34'üncü dakikada Halil Akbunar'ın sol kanattan penaltı noktasına yaptığı ortaya iyi yükselen Thuram'ın kafa vuruşunda top yan direkten sekerek kaleci Erce'de kaldı.


40'ıncı dakikada Görkem Sağlam'ın savunma arkasına pasında topla buluşan Bertuğ'un sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.


GOL

46'ncı dakikada Bashiru'nun sol kanattan ceza sahasına pasına ön direkte Görkem Sağlam dokundu. Görkem'in dokunuşunun ardından penaltı noktasında topu önünde bulan Bertuğ, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.


GOL

57'nci dakikada ceza sahası içi sağ çarprazında topla buluşan Strandberg, pasını topukla Görkem Sağlam'a aktardı. Görkem'in tek pasında topla buluşan Bashiru'nun vuruşunda top ağlara gitti: 0-4.


84'üncü dakikada Kerim Alıcı'nın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Bertuğ, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Bertuğ'un kaleciden seken topa tekrar vuruşunda meşin yuvarlak bu kez yan ağlarda kaldı.


GOL

85'inci dakikada Aburjania'nın pasında topu alarak kaleciyi geçen Bashiru, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 0-5.


GOL

90+4'üncü dakikada Pendikspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına Emre Taşdemir geçti. Emre Taşdemir'in şutunda kaleci Erce'den seken topu Thuram kafayla tamamladı: 1-5.


Hatayspor mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.


Pendikspor ısınmaya 'Acımız ilk günkü gibi taze' yazılı tişörtlerle çıktı

Pendiksporlu futbolcular ısınmaya 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anısına "Acımız ilk günkü gibi taze" yazılı tişörtlerle çıktı.


Öte yandan Pendiksporlu taraftarlar, Hataysporlu futbolcuları tribüne çağırarak destek oldu.




#Trendyol Süper Lig
#Hatayspor
#Pendikspor
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