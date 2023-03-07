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Spor

ÖZET| Pendikspor-Tuzlaspor: 3-2

Spor Toto 1. Lig'de Pendikspor, Tuzlaspor'u 3-2 mağlup ederek ligde üst üste 3. galibiyetini elde etti. Tuzlaspor ise 2 maç sonra kaybetti. Pendikspor'a galibiyeti getiren gol, 90+17'de Hasan Kılıç'tan geldi. Pendikspor-Tuzlaspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

20:12 . 7/03/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Pendikspor'un gol sevinci

Pendikspor'un gol sevinci

Spor Toto 1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde Pendikspor, Tuzlaspor'u ağırladı.

İlk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçı 3-2 kazanan Pendikspor, ligde üst üste 3. galibiyetine ulaştı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Aias Aosman, Adrien Regattin ve Hasan Kılıç'tan geldi. Konuk Tuzlaspor'un gollerini ise Segun James Adeniyi ve Bünyamin Yürür kaydetti.

Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 43'e yükseltirken Tuzlaspor 25 puanda kaldı.

Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Pendikspor, Göztepe'ye konuk olacak. Tuzlaspor ise Boluspor'u ağırlayacak.

Pendikspor-Tuzlaspor maç özeti

GOL
  • 20. dakikada Tuzlaspor savunmasında Gökhan Akkan’dan topu çalan Aosman’ın ceza sahası içine girer girmez sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden filelerle buluştu. 1-0

23. dakikada Regattin’in sol taraftan içeriye çevirdiği topa Ahmed Ildız yakın mesafeden sağ ayağı ile kayarak vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

52. dakikada Erdem Özgenç sol taraftan kazanılan serbest vuruşu hızlı bir şekilde kullandı ve pasını Regattin’e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı sert vuruş sonrası meşin yuvarlak, az farkla üstten auta gitti.

57. dakikada Tarık Tekdal’ın savunma arkasına attığı uzun pasta topu önüne alan Kappe’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Kurtuluş’un müdahalesiyle oyun alanına geri döndü.

82. dakikada Mata, ceza sahası içi sağ çaprazdan röveşata ile kaleye şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak savunmada Ferhat Özturan’a çarparak oyun alanına geri döndü.

84. dakikada VAR tavsiyesi ile kenara gelip pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, Mata’nın pozisyonunda topun Ferhat Öztorun’un eline çarptığına karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi.

GOL
  • 86. dakikada kazanılan penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Adeniyi’nin sağ ayağı ile yaptığı vuruşta top kalecinin solundan filelerle buluştu. 1-1
GOL
  • 90+2. dakikada Kappel’in sağ taraftan yaptığı ortada Regattin’in kalenin hemen önünden sol ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1
GOL
  • 90 +13. dakikada Pendikspor ceza alanı içine doldurulan topu savunma uzaklaştırmaya çalışırken meşin yuvarlak Bünyamin Yürür’ün önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içinde sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluştu. 2-2
GOL
  • 90+17. dakikada Pendikspor atağında Ferhat Öztorun’un sol taraftan açtığı ortada uzak kale direğinde Hasan Kılıç’ın kafa vuruşu ile top filelerle buluştu. 3-2



#Pendikspor
#Tuzlaspor
#Spor Toto 1. Lig
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