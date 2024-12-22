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Pendiksporlu Hasan Kılıç 1. Lig tarihine geçti

Pendiksporlu Hasan Kılıç 1. Lig tarihine geçti

13:1322/12/2024, Pazar
IHA
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Hasan Kılıç'ın kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Hasan Kılıç'ın kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Pendiksporlu futbolcu Hasan Kılıç, İstanbulspor maçıyla birlikte Trendyol 1. Lig’de 295. müsabakasını oynadı ve bu ligde en çok forma giyen oyuncu oldu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor’da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu Hasan Kılıç, 17. haftada sahasında oynadıkları İstanbulspor maçıyla birlikte kariyerinde önemli bir anı yaşadı.


Mücadeleye 11’de başlayan Kılıç, 87. dakikada yerini Alpaslan Öztürk’e bıraktı. 32 yaşındaki futbolcu, bu müsabakayla birlikte 1. Lig’de 295. maçına çıktı ve bu ligde en çok forma giyen futbolcu oldu.



6 takımda forma giydi

Hasan Kılıç, kariyerinde 1. Lig’de Osmanlıspor, Samsunspor, Denizlispor, Adana Demirspor, Sakaryaspor ve Pendikspor’da mücadele etti.


Kılıç, Pendikspor ile bu sezon 15 resmi karşılaşmaya çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı.






#1. Lig
#Pendikspor
#Hasan Kılıç

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