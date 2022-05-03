Pesic Süper Lig'deki en iyi 11'ini seçti: Şampiyon kadrodan iki ismi yazdı

Veli Yiğit ve Erbatur Ergenekon

Erbatur Ergenekon ile Veli Yiğit en iyi 11'lerini seçti: Kim kazanır?

TRT Spor yorumcuları Erbatur Ergenekon ile Veli Yiğit, Dünya Kupası tarihinin en iyi futbolcularını belirledi. Ergenekon Güney Amerikalı, Yiğit ise Avrupalı futbolculardan 11 kurdu. Veli Yiğit'in kadrosu sosyal medyada eleştiri aldı.









