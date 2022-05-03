Pesic Süper Lig'deki en iyi 11'ini seçti: Şampiyon kadrodan iki ismi yazdı

Süper Lig'de forma giyen Fatih Karagümrük’ün golcü oyuncusu Pesic, Tam Saha dergisine verdiği röportajda Süper Lig ve dünya liglerinde yer alan futbolculardan kurulu en iyi 11'lerini seçti.
İşte Pesic'in Süper Lig 11'i Muslera (Galatasaray) Osayi Samuel (Fenerbahçe) Vitor Hugo (Trabzonspor) Kim Min Jae (Fenerbahçe) Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş) Josef de Souza (Beşiktaş) Biglia (Karagümrük) Emre Mor (Karagümrük) Nwakaeme (Trabzonspor) Arda Güler (Fenerbahçe) Pesic (Karagümrük)
SPOR
Volkan Demirel'den oyuncusuna övgü: "Şu anda Türkiye'nin en iyisi"
Dünyadaki en iyi 11'i Oblak (Atletico Madrid) Arnold (Liverpool) Pique (Barcelona) Van Dijk (Liverpool) Mendy (Real Madrid) Verratti (PSG) Modric (Real Madrid) Neymar (PSG) Mbappe (PSG) Messi (PSG) Vlahovic (Juventus)
FOTOĞRAF 25
Chilavert (Paraguay)
Cafu (Brezilya)
Passarella (Arjantin)
Mascherano (Arjantin)
Roberto Carlos (Brezilya)
Socrates (Brezilya)
Valderrama (Kolombiya)
Maradona (Arjantin)
Messi (Arjantin)
Pele (Brezilya)
Ronaldo (Brezilya)
Erbatur Ergenekon'un 11'inin sahaya dizilişi
Dino Zoff (İtalya)
Thuram (Fransa)
Sergio Ramos (İspanya)
Beckenbauer (Almanya)
Maldini (İtalya)
Iniesta (İspanya)
Matthaus (Almanya)
Zidane (Fransa)
Cristiano Ronaldo (Portekiz)
Thomas Müller (Almanya)
Klose (Almanya)
Veli Yiğit'in kadrosunun sahaya dizilişi
Veli Yiğit ve Erbatur Ergenekon
Erbatur Ergenekon ile Veli Yiğit en iyi 11'lerini seçti: Kim kazanır?
TRT Spor yorumcuları Erbatur Ergenekon ile Veli Yiğit, Dünya Kupası tarihinin en iyi futbolcularını belirledi. Ergenekon Güney Amerikalı, Yiğit ise Avrupalı futbolculardan 11 kurdu. Veli Yiğit'in kadrosu sosyal medyada eleştiri aldı.