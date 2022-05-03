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Spor Pesic Süper Ligdeki en iyi 11ini seçti Şampiyon kadrodan iki ismi yazdı
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Pesic Süper Lig'deki en iyi 11'ini seçti: Şampiyon kadrodan iki ismi yazdı

Karagümrük'ün başarılı oyuncusu Aleksandar Pesic, Süper Lig'deki oyunculardan kurulu 11'ini belirledi. Santrafor bölgesine kendisini koyan Sırp oyuncu, şampiyon Trabzonspor'dan iki isme kadrosunda yer verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pesic Süper Ligdeki en iyi 11ini seçti: Şampiyon kadrodan iki ismi yazdı
Pesic, Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 14 gol kaydetti.

Süper Lig'de forma giyen Fatih Karagümrük’ün golcü oyuncusu Pesic, Tam Saha dergisine verdiği röportajda Süper Lig ve dünya liglerinde yer alan futbolculardan kurulu en iyi 11'lerini seçti.

İşte Pesic'in Süper Lig 11'i

  • Muslera (Galatasaray)
  • Osayi Samuel (Fenerbahçe)
  • Vitor Hugo (Trabzonspor)
  • Kim Min Jae (Fenerbahçe)
  • Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
  • Josef de Souza (Beşiktaş)
  • Biglia (Karagümrük)
  • Emre Mor (Karagümrük)
  • Nwakaeme (Trabzonspor)
  • Arda Güler (Fenerbahçe)
  • Pesic (Karagümrük)

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Dünyadaki en iyi 11'i

  • Oblak (Atletico Madrid)
  • Arnold (Liverpool)
  • Pique (Barcelona)
  • Van Dijk (Liverpool)
  • Mendy (Real Madrid)
  • Verratti (PSG)
  • Modric (Real Madrid)
  • Neymar (PSG)
  • Mbappe (PSG)
  • Messi (PSG)
  • Vlahovic (Juventus)

Erbatur Ergenekon ile Veli Yiğit en iyi 11'lerini seçti: Kim kazanır?
FOTOĞRAF 25
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Chilavert (Paraguay)
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Cafu (Brezilya)
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Passarella (Arjantin)
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Mascherano (Arjantin)
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Roberto Carlos (Brezilya)
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Socrates (Brezilya)
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Valderrama (Kolombiya)
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Maradona (Arjantin)
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Messi (Arjantin)
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Pele (Brezilya)
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Ronaldo (Brezilya)
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Erbatur Ergenekon'un 11'inin sahaya dizilişi
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Dino Zoff (İtalya)
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Thuram (Fransa)
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Sergio Ramos (İspanya)
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Beckenbauer (Almanya)
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Maldini (İtalya)
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Iniesta (İspanya)
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Matthaus (Almanya)
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Zidane (Fransa)
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Cristiano Ronaldo (Portekiz)
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Thomas Müller (Almanya)
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Klose (Almanya)
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Erbatur Ergenekon ile Veli Yiğit en iyi 11'lerini seçti: Kim kazanır?
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