PFDK derbinin faturasını açıkladı: Sevk edilen futbolcuların cezaları belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel'e sosyal medya hesabındaki açıklamalarında yer alan müsabaka hakemlerine yönelik hakaretinden dolayı 3 maç ceza verdi. Kurul ayrıca, Altay Bayındır'ı da rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maçla cezalandırdı.
Sarı lacivertlilerde Altay Bayındır, Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Osayi Samuel ise Alanyaspor, Konyaspor ve Kayserispor maçlarında sahada olamayacak.
PFDK'nın açıklaması şöyle;
- -Altay Bayındır'ın 17.10.2021 tarihinde oynanan Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir.
- -Fenerbahçe sporcusu Osayi Samuel'in sosyal medya hesabındaki açıklamalarında yer alan müsabaka hakemlerine yönelik hakaretinden dolayı 3 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir.