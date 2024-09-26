PFDK'dan 7 Süper Lig ekibine para cezası

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe'yi 486 bin, Galatasaray'ı 433 bin 500, Beşiktaş, Göztepe ve Konyaspor'u 168'er bin, Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı 40 bin 500'er lira para cezasına çarptırdı.