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PFDK'dan 7 Süper Lig ekibine para cezası

PFDK'dan 7 Süper Lig ekibine para cezası

23:1126/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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7 kulübe para cezası geldi.
7 kulübe para cezası geldi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi. Fenerbahçe'ye 486 bin, Galatasaray'ı 433 bin 500, Beşiktaş, Göztepe ve Konyaspor'u 168'er bin, Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı 40 bin 500'er lira para cezasına çarptırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi.


TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe'yi 486 bin, Galatasaray'ı 433 bin 500, Beşiktaş, Göztepe ve Konyaspor'u 168'er bin, Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı 40 bin 500'er lira para cezasına çarptırdı.


Kasımpaşa'nın Hırvat oyuncusu Josip Brekalo'ya ise rakibine yönelik ciddi faulü gerekçesiyle 2 müsabakadan men cezası verildi.





#Trendyol Süper Lig
#PFDK
#Galatasaray
#Beşiktaş

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