|
Reklam
Reklam
Spor

Everton'da Pickford'ın sözleşmesi 2027'ye kadar uzatıldı

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, kaleci Jordan Pickford'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:27 . 24/02/2023 Cuma
AA
Jordan Pickford, İngiltere milli takım formasını 50 kez giydi.

Jordan Pickford, İngiltere milli takım formasını 50 kez giydi.

Everton, İngiliz milli file bekçisi Pickford ile 4,5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.


Kulüp kanalına röportaj veren 28 yaşındaki kaleci, "Yeni sözleşmeyi böylesine özel bir kulüpte imzalamak çok önemli. 22 yaşında geldiğimden beri kulüpteki herkesten aldığım destek, ailem ve benim için çok önemliydi. Burada mutluyum, ailem de öyle. Everton'ı seviyoruz, devasa bir kulüp. Son birkaç sezon istediğimiz gibi olmadı ama şimdi bizi ayağa kaldırıp, ileri götüreceğine bir menajerimiz var. Kesinlikle amacım bu kulüpte başarılı olmak. Taraftarlar, personel ve takım arkadaşlarım katıldığım andan itibaren bana çok destek oldular onlar için efsane olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.


Kariyerine Sunderland'de başlayan 28 yaşındaki kaleci, 2017'de 28.5 milyon euro karşılığında transfer olduğu Everton'da 222 maça çıktı.


#Everton
#FUTBOL
#Jordan Pickford
19 dakika önce
default-profile-img
Everton'da Pickford'ın sözleşmesi 2027'ye kadar uzatıldı
Zelenskiy savaşın yıl dönümünde Ukraynalı asker ve ailelerine devlet nişanı takdim etti
UEFA Avrupa Ligi'nde zirvenin gediklisi Sevilla
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 37 hava aracı ve 6 gemi tespit edildi
İlahiyatçı Nazif Ay’dan akıl dışı yorum: Allah'ın gizli isimlerinden biri laikliktir
Merkür Güneş'in önünden geçerken görüntülendi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.