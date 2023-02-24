Kulüp kanalına röportaj veren 28 yaşındaki kaleci, "Yeni sözleşmeyi böylesine özel bir kulüpte imzalamak çok önemli. 22 yaşında geldiğimden beri kulüpteki herkesten aldığım destek, ailem ve benim için çok önemliydi. Burada mutluyum, ailem de öyle. Everton'ı seviyoruz, devasa bir kulüp. Son birkaç sezon istediğimiz gibi olmadı ama şimdi bizi ayağa kaldırıp, ileri götüreceğine bir menajerimiz var. Kesinlikle amacım bu kulüpte başarılı olmak. Taraftarlar, personel ve takım arkadaşlarım katıldığım andan itibaren bana çok destek oldular onlar için efsane olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.