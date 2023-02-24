Jordan Pickford, İngiltere milli takım formasını 50 kez giydi.
Everton, İngiliz milli file bekçisi Pickford ile 4,5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüp kanalına röportaj veren 28 yaşındaki kaleci, "Yeni sözleşmeyi böylesine özel bir kulüpte imzalamak çok önemli. 22 yaşında geldiğimden beri kulüpteki herkesten aldığım destek, ailem ve benim için çok önemliydi. Burada mutluyum, ailem de öyle. Everton'ı seviyoruz, devasa bir kulüp. Son birkaç sezon istediğimiz gibi olmadı ama şimdi bizi ayağa kaldırıp, ileri götüreceğine bir menajerimiz var. Kesinlikle amacım bu kulüpte başarılı olmak. Taraftarlar, personel ve takım arkadaşlarım katıldığım andan itibaren bana çok destek oldular onlar için efsane olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Kariyerine Sunderland'de başlayan 28 yaşındaki kaleci, 2017'de 28.5 milyon euro karşılığında transfer olduğu Everton'da 222 maça çıktı.