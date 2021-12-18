Spor Pinheirodan flaş açıklama "Beşiktaş konusu kapandı"
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Pinheiro'dan flaş açıklama: "Beşiktaş konusu kapandı"

Beşiktaş yönetiminin anlaşma aşamasına geldiği ve sözleşme için İstanbul'a davet ettiği Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro, dün gece yaptığı açıklamayla bu konunun kapandığını söyledi.

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Haber Merkezi DHA
Pinheirodan flaş açıklama: Beşiktaş konusu kapandı
Bruno Pinheiro

Portekiz Liginin 15. haftasında Famalicao ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pinheiro, bir basın mensubunun "Beşiktaş İkinci Başkanının yakın zamanda İstanbul'da olacağınız yönündeki açıklamalarını onaylıyor musunuz?" sorusunu "Hayır, onaylamıyorum" diye cevapladı.

Portekizli teknik adam geleceği ile ilgili gelen soruya ise "Bu konu benim için kapandı, kulübüm yarın açıklama yapacaktır' şeklinde cevap verdi.

Bilindiği gibi Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, dün yaptığı açıklamada Bruno Pinheiro'nun kısa zamanda İstanbul'a geleceğini ve sözleşme imzalayacağını ifade etmişti.

Siyah beyazlılar, Pinheiro'dan gelen bu haber sonrasında diğer teknik direktör adaylarıyla görüşme yapacak.

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