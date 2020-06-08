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Polonyalı sol bek Maciej Rybus İstanbul'a geliyor

Lokomotif Moskova'nın Polonyalı sol beki Maciej Rybus'un menajeri Mariusz Pekarski, bir İstanbul kulübüyle her konuda anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maciej Rybus, Polonya Milli Takımı'nın da as oyuncularından biri konumunda.

Maciej Rybus, Polonya Milli Takımı'nın da as oyuncularından biri konumunda.

Fotoğraf: JOHN SIBLEY

Rus basınına konuşan Maciej Rybus'un menajeri Mariusz Pekarski, "Lokomotif Moskova'dan benimle ya da Maciej'le sözleşme uzatmak için görüşmek isteyen kimse olmadı. Biz de zaten bir İstanbul takımıyla her konuda anlaşma sağladık. 10 gün içinde de bunu resmiyete dökmemiz gerekiyor. Tabii ki bunun öncesinde Maciej'in sağlık kontrolünden geçmesi lazım, ki bu kontroller de koronavirüs salgınından ötürü ertelenmişti" ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki deneyimli savunmacı, üçüncü sezonunu geçirdiği Lokomotif Moskova'da şimdiye dek 68 maça çıktı ve 2 gol, 5 asist üretti.

Öte yandan Rybus'un anlaştığı İstanbul takımının Başakşehir ya da Fenerbahçe olabileceği iddia ediliyor.

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