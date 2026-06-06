2026 Dünya Kupası için geri sayım başlarken hazırlık maçları da biryandan futbolseverler tarafından takip ediliyor. Bu akşam Ronaldo’lu Portekiz evinde Şili ile karşılaşacak. İşte maç hakkında tüm bilgiler…

PORTEKİZ - ŞİLİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Portekiz - Şili maçı Portekiz - Şili’te başlayacak. Maç S Sport Plus ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

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Kupaya katılma mücadelesi

Portekiz, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde, F Grubu'nu lider tamamlayarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde etti.

Grupta İrlanda ile çekişen Portekiz, oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 13 puan topladı.

Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör koltuğunda Ocak 2023'ten bu yana İspanyol teknik adam Roberto Martinez görev yapıyor.

Portekiz, FIFA dünya sıralamasında 5. sırada bulunuyor.

Öne çıkan oyuncuları

Daha önceki turnuvalarda Eusebio, Coluna, Simoes, Jose Augusto, Torres, Jaime Graca, Rui Costa ve Luis Figo gibi isimlerin parladığı Portekiz, Kuzey Amerika'ya Cristiano Ronaldo'nun önderliğinde gelecek.





Ronaldo, Eusebio'dan (1966) sonra Dünya Kupası'nda gol krallığını elde eden ikinci Portekizli olma hedefini de taşıyor.





Altıncı kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Ronaldo, şampiyonadaki ilk kupasını da kazanmayı hedefliyor.





Öte yandan; 2026'daki turnuvada, Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leao, Ruben Dias da kadroda dikkati çeken isimler arasında yer alıyor.





Teknik direktör Roberto Martinez tarafından açıklanan kadroda Fenerbahçeli Nelson Semedo ve Gençlerbirliği'nde geçen sezon kiralık olarak forma giyen kaleci Ricardo Velho da yer aldı.

Cristiano Ronaldo

Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo, ülkesinin 2026 Dünya Kupası vizesini almasıyla birlikte turnuvada 6. kez yer almaya hazırlanıyor.





41 yaşındaki yıldız futbolcu, turnuva tarihinde 6 farklı Dünya Kupası'nda forma giymiş olacak.

Kariyerinde 1000 gol barajını aşmayı hedefleyen Ronaldo, bu turnuvada da gollerine devam etmeyi hedefliyor.

Yıldız futbolcu, kariyeri boyunca katıldığı 5 farklı FIFA Dünya Kupası'nda toplam 22 maçta 8 gol attı.

Ronaldo, 2006'dan 2022'ye kadar oynanan her turnuvada gol atmayı başararak, 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu unvanına sahip durumda.

Dünya Kupası'nda Portekiz formasıyla şampiyon sevinci yaşayamayan yıldız futbolcu, 2026'da kupayı kaldırarak ilk şampiyonluk için mücadele verecek.

Dünya Kupası geçmişi

Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 8 kez katıldı. Portekiz, turnuvadaki en iyi derecesini, ilk tecrübesini yaşadığı 1966 yılında elde etti. Eusebio'nun sürüklediği takım, klasman karşılaşmasında Sovyetler Birliği'ni 2-1 mağlup ederek 3'üncü oldu. Almanya 2006'da da yarı finale yükselmeyi başaran Portekiz, Rusya 2018'de son 16'da turnuvaya veda etti.

Portekiz, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ise çeyrek finale kadar yükseldi, ancak bu aşamada Fas'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Dünya kupalarında 35 maç yapan Portekiz, bunların 17'sini kazandı, 6'sında berabere kaldı, 12'sinde ise kaybetti. Portekiz, Dünya Kupası tarihi boyunca 61 gol attı ve kalesinde 41 gol gördü.







