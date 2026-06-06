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Venezuela - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte canlı yayın bilgileri

Venezuela - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte canlı yayın bilgileri

16:466/06/2026, Cumartesi
G: 6/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Venezuela - Türkiye hazırlık maçı
Venezuela - Türkiye hazırlık maçı

A Milli Futbol Takımımız 2026 Dünya Kupası’na hazırlık kapsamında bu gece saat 01.00’de Venezuela ile karşılaşacak. Maç, ABD’nin Fort Lauderdale kentindeki Chase Stadium’da (Inter Miami Stadyumu) oynanacak. Millilerimiz, Kuzey Makedonya galibiyetinin ardından Venezuela karşısında da kadro denemeleri ve maç ritmi kazanmayı hedefliyor. Peki, Venezuela - Türkiye maçı nereden canlı yayınlanacak, hangi kanalda? İşte detaylar.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçını bu gece Venezuela ile oynuyor.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Venezuela - Türkiye maçı
bu gece saat 01.00
’de başlayacak. Maç
ATV
ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

VENEZUELA - TÜRKİYE CANLI İZLE

Venezuela - Türkiye maçını canlı izlemek için



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