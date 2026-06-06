Venezuela - Türkiye hazırlık maçı
A Milli Futbol Takımımız 2026 Dünya Kupası’na hazırlık kapsamında bu gece saat 01.00’de Venezuela ile karşılaşacak. Maç, ABD’nin Fort Lauderdale kentindeki Chase Stadium’da (Inter Miami Stadyumu) oynanacak. Millilerimiz, Kuzey Makedonya galibiyetinin ardından Venezuela karşısında da kadro denemeleri ve maç ritmi kazanmayı hedefliyor. Peki, Venezuela - Türkiye maçı nereden canlı yayınlanacak, hangi kanalda? İşte detaylar.
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçını bu gece Venezuela ile oynuyor.
VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Venezuela - Türkiye maçı
bu gece saat 01.00
’de başlayacak. Maç
ATV
ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
VENEZUELA - TÜRKİYE CANLI İZLE
VENEZUELA - TÜRKİYE CANLI İZLE
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