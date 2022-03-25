Dünya Kupası yolunda Portekiz'i geçemedik: Milli Takımımız veda etti

Dünya

Savaşta öne çıkan silahlar

Bir aydır Avrupa’nın göbeğinde süren savaşta, Rusya ve Ukrayna güçlerinin çatışmaları tüm şiddetiyle sürüyor. İki tarafın silah seçimleri ise savaşın kaderini belirliyor. Rus güçleri, kendi üretimi olan zırhlı birlikler ve TOS-1 roketatar sistemleri ve savaş uçakları ile üstünlük kurmaya çalışırken, Ukrayna ise SİHA, Javelin tanksavar ve Stinger uçaksavar füzeleri ile direnişini sürdürüyor