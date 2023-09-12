Portekiz'den tarihi fark: 9+0

Futbolda karşılaşmalar genellikle birbirine yakın skorlarla sonuçlansa da, dünya futbol tarihinde birbirinden ilginç sonuçların alındığı maçlar da yaşandı.​ 2002'de Madagaskar Ligi'nde oynanan bir mücadelede As Adema, rakibi Olympique De L'Emyrne'yi 149-0 mağlup ederek futbol tarihine geçmişti. 2002 yılında oynanan bu karşılaşmada oluşan skorun sebebi ise bir hayli ilginç. Sizler için futbol tarihinin alınmış en farklı skorlarını derledik.