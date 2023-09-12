Portekiz'den tarihi fark: 9+0

Puanını 18'e yükselten Portekiz, gruptaki liderliğini sürdürdü.
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 6. haftasında J Grubu’nda yer alan Portekiz, konuk ettiği Lüksemburg’u 9-0 mağlup etti.
Portekiz'in gollerini Gonçalo Inacio (2), Gonçalo Ramos (2), Diogo Jota (2), Ricardo Horta, Bruno Fernandes ve Joao Felix kaydetti.
Cristiano Ronaldo sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.
Portekiz, elemelerde oynanan karşılaşmalarda bir maçta en fazla gol atan takım oldu.
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde daha önce C grubunda yer alan İngiltere, Kuzey Makedonya’yı 7-0 ve J grubunda yer alan İzlanda, Lihtenştayn’ı 7-0 ile geçmişti.