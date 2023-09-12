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Spor

Portekiz'den tarihi fark: 9+0

Portekiz Milli Takımı, Cristiano Ronaldo'nun forma giyemediği maçta Lüksemburg karşısında gol rekoru kırdı.

09:56 . 12/09/2023 Salı
DHA
Puanını 18'e yükselten Portekiz, gruptaki liderliğini sürdürdü.

Puanını 18'e yükselten Portekiz, gruptaki liderliğini sürdürdü.

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 6. haftasında J Grubu’nda yer alan Portekiz, konuk ettiği Lüksemburg’u 9-0 mağlup etti.


Portekiz'in gollerini Gonçalo Inacio (2), Gonçalo Ramos (2), Diogo Jota (2), Ricardo Horta, Bruno Fernandes ve Joao Felix kaydetti.


Cristiano Ronaldo sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.


Elemelerin rekoru

Portekiz, elemelerde oynanan karşılaşmalarda bir maçta en fazla gol atan takım oldu.


2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde daha önce C grubunda yer alan İngiltere, Kuzey Makedonya’yı 7-0 ve J grubunda yer alan İzlanda, Lihtenştayn’ı 7-0 ile geçmişti.






#EURO 2024 Elemeleri
#Portekiz Milli Takımı
#Lüksemburg Milli Takımı
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