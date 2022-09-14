ÖZET | Porto-Club Brugge: 0-4

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçlarında Portekiz temsilcisi Porto sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge'u konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 4-0 kazandı.
Club Brugge deplasmanda Porto'yu farklı geçti
Club Brugge'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada penaltıdan Ferran Jutgia, 47. dakikada Kamal Sowah, 52. dakikada Andreas Skov Olsen ve 89. dakikada Antonio Nusa kaydetti.
Alınan bu sonuçla birlikte Porto 0 puanla, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda son sırada yer aldı. Club Brugge ise puanını 6'ya yükseltti. Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçlarında Porto sahasında Leverkusen'i konuk edecek. Club Brugge ise sahasında Atletico Madrid ile karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri: Porto-Club Brugge maç özeti