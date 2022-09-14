ÖZET | Porto-Club Brugge: 0-4

Dünya

Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze masraflarının 6 milyar sterlin tutacağı iddia edildi

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip Kraliçe Elizabeth'in cenazesinin milyonlarca sterline mal olduğu iddia edildi. Halka açık olarak yapılacak devlet cenazesinin cenaze masrafları, cenaze dolayısıyla ilan edilen resmi tatiller, yeni hükümdar Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni gibi giderlerle İngiltere ekonomisine milyarlarca sterline mal olacağı öne sürüldü.