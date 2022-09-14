Spor ÖZET | Porto-Club Brugge 0-4
FUTBOL FUTBOL

ÖZET | Porto-Club Brugge: 0-4

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçları başladı. B Grubu mücadelesinde Porto sahasında Club Brugge'a 4-0 kaybetti. Bu sonuçla birlikte Porto henüz puan alamazken, Club Brugge ise 6 puana yükselti. Şampiyonlar Ligi Maç Özetlerini ve Porto-Club Brugge maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Porto-Club Brugge 0-4 maç özeti izle: Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
Club Brugge'lu oyuncuların gol sevinçleri

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçlarında Portekiz temsilcisi Porto sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge'u konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 4-0 kazandı.

Club Brugge deplasmanda Porto'yu farklı geçti

Club Brugge'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada penaltıdan Ferran Jutgia, 47. dakikada Kamal Sowah, 52. dakikada Andreas Skov Olsen ve 89. dakikada Antonio Nusa kaydetti.

Alınan bu sonuçla birlikte Porto 0 puanla, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda son sırada yer aldı. Club Brugge ise puanını 6'ya yükseltti. Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçlarında Porto sahasında Leverkusen'i konuk edecek. Club Brugge ise sahasında Atletico Madrid ile karşılaşacak.

ÖZET | Liverpool-Ajax: 2-1
SPOR
ÖZET | Liverpool-Ajax: 2-1

Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri: Porto-Club Brugge maç özeti
Elinin tersiyle itti

Elinin tersiyle itti

​Cristiano Ronaldo serveti kabul etmedi
Presle yıkacak

Presle yıkacak

​Jorge Jesus'un oyun planı belli oldu.
Çehresi değişecek

Çehresi değişecek

​Valerien Ismael, kadroda köklü değişime gidecek.
Aslan Gomis

Aslan Gomis

​37'lik golcü Galatasaray'ı sırtladı
Lewandowski'ye kötü karşılama

Lewandowski'ye kötü karşılama

​Bayern Münih evinde Barcelona'yı 2-0 mağlup etti.
Son dakikalarda devirdi

Son dakikalarda devirdi

​Sporting CP, Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek D grubunda zirveye oturdu.
İlk 3 puan

İlk 3 puan

ÖZET | ​Liverpool sahasında Ajax'ı son dakika golüyle mağlup etti.
Inter sürprize <br>izin vermedi

Inter sürprize
izin vermedi

​ÖZET | İtalyanlar deplasmanda Plzen'i mağlup etti.
Leverkusen'a <br>3 dakika yetti

Leverkusen'a
3 dakika yetti

ÖZET | Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde ilk yenilgisini aldı.
Hull City <br>maçına damga vurdu

Hull City
maçına damga vurdu

Trabzonspor'un eski futbolcusu iki gol attı bir de asist yaptı.​
Türk güreş tarihine geçti

Türk güreş tarihine geçti

​Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, 5. kez dünya şampiyonu oldu.
Tartışmalara <br>noktayı koydu

Tartışmalara
noktayı koydu

​TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den 'yabancı kuralı' açıklaması.
'Sağlığım <br>kötüye gidiyor'

'Sağlığım
kötüye gidiyor'

​Galatasaray'ın eski hocasından üzen açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.