Porto, Gremio'dan Pepe'yi 15 milyon euroya transfer etti

Porto Kulübü, 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Pepe ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Futbolcunun transferi için 15 milyon avro bonservis ödendiği, serbest kalma bedelinin ise 70 milyon avro olarak belirlendiği ifade edildi.
- Kariyerine ülkesinin Foz do Iguaçu takımında başlayan Pepe lakaplı Eduardo Gabriel Aquino Cossa, 2016'da Gremio'ya transfer olmuştu. Brezilya liginde bu sezon Gremio formasıyla 30 maça çıkan Pepe, 9 gol kaydetti.
Pepê é reforço até 2026 🐉
📽 Vê o perfil do nosso reforço👉 https://t.co/j5yvuwKG3o#FCPorto #BemVindoPepê #FCPortoTV pic.twitter.com/cJojsT37vZ
Pepê é reforço até 2026 🐉