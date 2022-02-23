Spor Premier Lig devleri Nkunkunun peşinde
TRANSFER

Premier Lig devleri Nkunku'nun peşinde

İngiltere Premier Lig ekipleri Manhcester United ve Arsenal, Leipzig'in Fransız orta sahası Christopher Nkunku'yu transfer etmek için çalışmalarına başladı.

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Haber Merkezi DHA
Premier Lig devleri Nkunkunun peşinde
Leipzig formasıyla 33 maçta görev alan Nkunku; 22 gol atıp, 13 kez de asist yaptı

Premier Lig'de şampiyonluk yarışının oldukça gerisinde kalan Manchester United ve Arsenal, gelecek yıl için transfer çalışmalarına başladı.

İki ekip, Leipzig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Christopher Nkunku'yu kadrosuna katmak istiyor.

İngiltere basının yer alan haberlere göre Leipzig, Nkunku için 62.5 milyon sterlin bonservis bedeli istiyor.

Bu sezon Leipzig formasıyla 33 maçta görev alan Nkunku; 22 gol atıp, 13 kez de asist yaptı.

Dani Olmo'da transferin gözdesi

Öte yandan Alman basının yer alan haberlere göre ise süreçte etkili olacak bir diğer etken, Dani Olmo'nun transferi.


Barcelona ve Avrupa'nın önde gelen bazı takımları 23 yaşındaki yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.


Bundesliga'da şu anda 4'üncü sırada yer alan Leipzig'in gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanması durumunda hem Nkunku hem de Olmo'nun transferine aynı anda izin verme ihtimali bir hayli düşük görünüyor.

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