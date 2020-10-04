Manchester City, Leeds United ile 1-1 berabere kaldı (ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, deplasmanda Leeds United ile 1-1 berabere kaldı. Elland Road Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 17. dakikasında Raheem Sterling, Manchester ekibini 1-0 öne geçirdi.
Ev sahibi Leeds United, 59. dakikada Rodrigo Moreno Machado ile beraberliği yakalarken, takımlar kalan dakikada eşitliği bozamayınca mücadele 1-1 sona erdi.
Bir maçı eksik Manchester City, bu sonuçla 4 puana yükselirken, Leeds United ise 7. puanını aldı.
- "En çok hayranlık duyduğum kişi"
- Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Pep Guardiola, Bielsa'ya hayran olduğunu söyledi. Guardiola, "Bielsa, bir menajer olarak ve bir kişi olarak muhtemelen dünya futbolunda en çok hayranlık duyduğum kişi. Bence o en özgün menajer. Kimse onu taklit edemez, bu imkansız" ifadelerini kullandı.
Yorum