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Premier Lig'de muhteşem maç: Leeds United Manchester City 1-1 özet izle

Manchester City, Leeds United ile 1-1 berabere kaldı (ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 4. haftası muhteşem bir karşılaşmaya sahne oldu. Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, deplasmanda Marcelo Bielsa'nın takımı Leeds United ile karşılaştı. Leeds United, Manchester City maçının özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Pep Guardiola ve Marcelo Bielsa

Pep Guardiola ve Marcelo Bielsa

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, deplasmanda Leeds United ile 1-1 berabere kaldı. Elland Road Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 17. dakikasında Raheem Sterling, Manchester ekibini 1-0 öne geçirdi.

Ev sahibi Leeds United, 59. dakikada Rodrigo Moreno Machado ile beraberliği yakalarken, takımlar kalan dakikada eşitliği bozamayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bir maçı eksik Manchester City, bu sonuçla 4 puana yükselirken, Leeds United ise 7. puanını aldı.

  • "En çok hayranlık duyduğum kişi"
  • Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Pep Guardiola, Bielsa'ya hayran olduğunu söyledi. Guardiola, "Bielsa, bir menajer olarak ve bir kişi olarak muhtemelen dünya futbolunda en çok hayranlık duyduğum kişi. Bence o en özgün menajer. Kimse onu taklit edemez, bu imkansız" ifadelerini kullandı.

Leeds United - Manchester City maç özeti izle



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