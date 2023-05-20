Premier Lig'de şampiyon Manchester City

Manchester City üst üste 3 sezondur Premier Lig'de şampiyon oldu
İngiltere Premier Lig'de sezonun 37. haftasında Arsenal deplasmanda Nottingham Forest'la karşılaştı.
Mücadelenin ilk yarısı Notingham Forest'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Ev sahibi ekibin golü Taiwo Awoniyi'den geldi.
İkinci yarıda Nottingham Forest skor üstünlüğünü korurken Arsenal, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Arsenal'in ligde matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmadı ve Manchester City şampiyonluğunu ilan etti. İki eksik maçı bulunan Manchester City'nin 85 puanı bulunuyor.
Arsenal ligde üst üste ikinci yenilgisini alırken 81 puanda kaldı. Mikel Arteta'nın ekibi sezonun son haftasında sahasında Wolverhampton'la karşılaşacak.
Nottingham Forest ise aldığı aldığı galibiyetle ligde kalmayı garantiledi. Nottingham Forest bu sezonun başında Premier Lig'e yükselmişti.
Manchester City üst üste üçüncü kez şampiyon
Premier Lig'de Arsenal'in deplasmanda Nottingham Forest'a yenilmesinin ardından Manchester City matematiksel olarak şampiyonluğunu garantiledi.
Bu şampiyonlukla birlikte Pep Guardiola'nın ekibi, Premier Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.
Guardiola, Premier Lig tarihinde Sir Alex Ferguson'ın ardından üst üste üç şampiyonluk kazanan ilk teknik direktör oldu.