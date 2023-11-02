|
Spor

Premier Lig'de skandal Filistin yasağı

İngiltere Futbol Federasyonu, futbolcuların sosyal medya hesaplarında 'nehirden denize' ifadesini kullanmaması için kulüplere yazı gönderecek.

10:42 - 2/11/2023 Perşembe
AA
Hamza Choudhury'nin paylaşımı sonrası bu karar alındı.

Hamza Choudhury'nin paylaşımı sonrası bu karar alındı.

Federasyonun kulüplere tavsiye kararı, Leicester Cityli futbolcu Hamza Choudhury'nin sonradan sildiği paylaşımında 'nehirden denize' ifadesini kullanmasının ardından geldi.


Federasyon kaynaklarının basında yer alan açıklamasında, "Bu ifadenin bir futbolcu tarafından tekrar kullanılması halinde, nasıl davranmamız ve karşılık vermemiz gerektiği konusunda polisin rehberliğine başvuracağız" ifadesi kullanıldı.


Ürdün Nehri ile Akdeniz arasındaki topraklara atıfta bulunan ifade, Filistin'i desteklemek için kullanılıyor.







#İngiltere Futbol Federasyonu
#Filistin
#Hamza Choudhury
16 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 hac sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! Hac kuraları saat kaçta çekilecek?