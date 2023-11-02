Premier Lig'de skandal Filistin yasağı

İskoçya Ligi takımlarından Celtic, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Atletico Madrid mücadelesi öncesinde Filistin için unutulmaz bir desteğe imza attı. Yeşil beyazlılar, UEFA'nın yasakladığı Filistin bayraklarıyla stadyuma giremedi. Ancak UEFA'nın kararından haberdar olan İskoç taraftarlar, bu duruma hazırlıklıydı. Tribünde Filistin bayrağının renklerini oluşturmak için planlanmış kombinlerle maça gelen Celticliler dikkat çekici bir görüntünün ortaya çıkmasını sağladı.