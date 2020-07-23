Bilic'in takımı Premier Lig'e yükseldi

Championship'in 46. haftasında bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in görev yaptığı West Bromwich Albion, Queens Park Rangers'ı ağırladı.
Konuk takım, 34. dakikada Ryan Manning'in golüyle 1-0 öne geçti. West Bromwich Albion, 44. dakikada Grady Diangana ve 49. dakikada Callum Robinson'ın attığı gollerle 2-1 üstünlük yakaladı. Queens Park Rangers'ta Eberechi Eze'nin 61. dakikada kaydettiği golle mücadele 2-2 sona erdi.
Bu sonuçla puanını 83 yapan West Bromwich Albion, Brentford ve Fulham'ın 2 puan önünde sezonu ikinci sırada tamamlayarak İngiltere Premier Lig'e çıktı.
The class of 2019/20. Premier League promotion winners. 😍😍😍 pic.twitter.com/5ZEc91XVB5
The class of 2019/20. Premier League promotion winners. 😍😍😍 pic.twitter.com/5ZEc91XVB5— West Bromwich Albion (@WBA) July 23, 2020
Premier Lig'e yükselecek son takım play-off maçlarıyla belirlenecek
Sezonu 93 puanla şampiyon bitiren Leeds United ve lig ikincisi West Bromwich Albion'ın ardından Premier Lig'e yükselecek son takım ise play-off maçlarıyla belirlenecek. Play-off'larda Brentford, Fulham, Cardiff City ve Swansea City mücadele edecek.
- Öte yandan Championship'te 45 puanlı Hull City, kayyum atandığı için 12 puanı silinen ve 47 puana düşen Wigan ile 48 puanlı Charlton son üç sırada kalarak küme düştü.
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