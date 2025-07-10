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PSG Real Madrid'i farklı geçti: Kulüpler Dünya Kupası'nda finale yükseldi | ÖZET

PSG Real Madrid'i farklı geçti: Kulüpler Dünya Kupası'nda finale yükseldi | ÖZET

00:0010/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fabian Ruiz'in gol sonrası yaşadığı sevinç.
Fabian Ruiz'in gol sonrası yaşadığı sevinç.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Paris Saint-Germain rakibi Real Madrid'i 4-0 mağlup etti ve finale yükseldi. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 6 ile 24. dakikada Fabian Ruiz (2), 9. dakikada Ousmane Dembele ve 88. dakikada Gonçalo Ramos attı. PSG-Real Madrid maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Paris Saint-Germain, FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi.


MedLife Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fransız temsilcisi 4-0 kazanarak finale yükselen taraf oldu.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 6 ile 24. dakikada Fabian Ruiz (2), 9. dakikada Ousmane Dembele ve 88. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti.


Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler maça ilk 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Paris Saint-Germain finalde Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Final müsabakası 13 Temmuz Pazar günü saat 22.00'de oynanacak.

PSG - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ

PSG - Real Madrid maçının özetini izlemek için

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