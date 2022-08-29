ÖZET | PSG - Monaco: 1-1

Fransa Ligue1'in 4. haftasında Paris Saint Germain (PSG) sahasında Monaco'yu ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Monaco'nun golünü 20. dakikada Kevin Volland kaydederken, PSG'nin golünü 70. dakikada penaltıdan Neymar kaydetti.
Alınan bu sonuçların ardından PSG puanını 10'a çıkarırken, Monaco ise 5'e yükseltti. Gelecek hafta PSG, deplasmanda Toulouse ile Monaco ise evinde Troyes'i ağırlayacak.
PSG-Monaco maç özeti
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Messi oyudan alındı
Teknik direktör Christophe Galtier 87. dakikada Lionel Messi'nin kenara alması dikkat çekti. Yıldız oyuncunun yerine Pablo Sarabia oyuna girdi. Kenara gelen Messi'nin bu durumdan memunun olmadığı ve hayal kırıklığı ekranlara yansıdı.