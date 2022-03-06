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Puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İzmir ekibi Altay'ı konuk etti. Mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı ve taraflar sahadan bir puan ile ayrıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Puanlar paylaşıldı
Karagümrük-Altay

Süper Lig'de 28. hafta maçları devam ediyor. Günün 16.00 periyodundaki tek maçında 39 puanı bulunan Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 25 puanı bulunan Altay'ı konuk etti. Mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı ve taraflar sahadan bir puanla ayrıldı.

Karşılaşmada Altaylı futbolcu Mohammad Naderi 42. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 40'a yükseltirken Altay'da puanı 26'ya çıkarttı.Süper Lig'in 29. haftasında Karagümrük deplasmanda Hatayspor'un konuğu olacak. Altay ise sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

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