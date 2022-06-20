Spor Puchaczdan Trabzonspora duygusal veda
TRANSFER

Puchacz’dan Trabzonspor’a duygusal veda

Trabzonspor’un devre arasında Alman ekibi Union Berlin’den kiraladığı Tymoteusz Puchacz, duygusal bir mesaj yayınlayarak bordo-mavili takıma veda etti

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Puchacz’dan Trabzonspor’a duygusal veda
Tymoteusz Puchacz

Süper Lig 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor’a devre arasında katılan Tymoteusz Puchacz’ın sözleşmesi, kendisinden beklenilen verim alınamadığı için uzatılmadı. Yeni sezon hazırlıklarında yer almadığını öğrenen Polonyalı oyuncu sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

İlk şampiyonluğunu Trabzonspor'da yaşadı

Kariyerinin ilk şampiyonluğunu Trabzonspor’da yaşayan Puchacz mesajında, “Sevgili Trabzonspor ailem, şükranlarımı ve mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum. Kulüp tarihine geçmiş olmanın ve hep birlikte kazanılan bu şampiyonluğun bir parçası olmanın muhteşem duygusunu yaşıyorum. Orada olduğum sürede artık büyük bir Trabzonspor taraftarına dönüştüm ve Trabzon’a defalarca geleceğime eminim. Tüm Trabzon şehrine, hocama, takım arkadaşlarıma, yöneticilerimize çok teşekkür ederim. Sizleri hiç unutmayacağım. Bize her yer Trabzon” ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Tymoteusz Puchacz (@puszka.27)'in paylaştığı bir gönderi

Abdülkadir Ömür için Sevilla devrede
SPOR
Abdülkadir Ömür için Sevilla devrede
Türkiyeye geldi 25 dakikada tükendi

Türkiye'ye geldi 25 dakikada tükendi

​Her bir dakikada iki adet satıldı: Otomobil sektörünün en ucuzu.
TOKİden büyük fırsat

TOKİ'den büyük fırsat

27 ilde satışa çıkarılıyor: Aralarında İstanbul ve Ankara da var.
İBB, Emirgan’da 54 ağacı kesmişti: Ağaçlardan geriye bu manzara kaldı

550 bin kişi yararlanacak: Beklentiler ne?

​Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz hakkında yeni gelişme.

​Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası haksız tahrikle 23 yıla indi.

​Son hazırlıklar tamam: Türkiye için gün sayıyor.

​Kuyumcuyu soymak istedi neye uğradığını şaşırdı.
Kaçak elektrikle mücadeleye karşı dron filosu kurdu
Ekonomi

Kaçak elektrikle mücadeleye karşı dron filosu kurdu

Dicle Elektrik, hizmet bölgesinde kaçak elektrik tüketimiyle mücadele etmek için yerden ekiplerle ve yer altından köstebek adı verilen cihazlarla yapılan mücadelenin yanı sıra havadan denetimler için dron filosu kurdu.
Memleket Partisi'nde üst düzey ayrılık: Genel Başkanvekili Gaye Usluer ile 5 parti meclis üyesi istifa etti
Gündem

Memleket Partisi'nde üst düzey ayrılık: Genel Başkanvekili Gaye Usluer ile 5 parti meclis üyesi istifa etti

Memleket Partisi’nde 4'ü Parti Meclisi, 2'si MYK üyesi olmak üzere 6 kişi istifa etti. İstifa edenler arasında Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer de bulunuyor.
Komşuya diplomatik ayar: Yunan bakanın iftiralarına en 'alt düzeyde' yanıt
Gündem

Komşuya diplomatik ayar: Yunan bakanın iftiralarına en 'alt düzeyde' yanıt

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz, Ege ve adalar üzerinden Türkiye'yi hedef alan provokatif tavrı göçmen meselesi üzerinden de devam ediyor. Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi'nin Türkiye'ye yönelik asılsız iddialarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Kıdemli Üstçavuş Hasan Baş'tan yanıt geldi. Baş yaptığı açıklamada Yunan iddialarına rakamlarla yanıt verirken, "Ölümlerle ve işkencelerle yapılan geri itme olaylarının son bulması, daha fazla düzensiz göçmenin hayatını kaybetmemesi ve seyirci kalınan bu zulmün bitmesi için insan haklarını hiçe sayan Avrupa Birliği ve Yunan makamlarını, uluslararası hukuka ve insan haklarına uygun davranmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Yunan bakanın İçişleri Bakanı Soylu'yu etiketleyerek attığı iftiralara Kıdemli Üstçavuş Baş'ın yanıt vermesi dikkat çekti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.